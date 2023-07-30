بالفيديو: مسلحون يقتلون شخصين داخل متجر للخمور في اسطنبول

قتل مسلحون شخصين واصابوا ثالثا بالرصاص داخل محل لبيع الخمور في اسطنبول، فيما اعلنت الشرطة انها فتحت تحقيقا في الجريمة التي وثقها تسجيل فيديو تداولته وسائل اعلام محلية الاحد.

وقال موقع "تركيا بالعربي" نقلا المصادر نفسها ان الجريمة وقعت ظهرا في محل بيع الخمور الواقع في شارع محمد عاكف في اسطنبول.

واضاف ان الشرطة التي اجرت تحقيقا موسعا في مسرح الجريمة ضبطت بندقية خرطوش ومسدسين و 50 رصاصة، كما عثرت على ظرف خرطوش فارغ من عيار 7.65 ملم و11 ظرف رصاصة من عيار 9 ملم.

ونقل الموقع عن الشرطة قولها انه سيتم توسيع التحقيقات في القضية قبل احالتها الى الجهات المعنية.

واسفر الهجوم الذي شارك فيه اربعة اشخاص بعضهم مسلحون عن مقتل باتوهان بايندير (20 عامًا) ويونس إمري إرزن (24 عاما)، فيما أُصيب يوسف إرزين (21 عامًا) بجروح خطيرة.

وبحسب مقطع فيديو سجلته كاميرا مراقبة، فقد وصل المهاجمون الاربعة في سيارة جيب سوداء ودخلوا الى المحل وتبادلوا بعض الحديث مع ثلاثة اشخاص كانوا في داخله قبل ان يهاجموا احدهم والذي كان يقف وراء الكاونتر واتضح انه موظف.

فيديو صادم..



قتل أشخاص مسلحون في تركيا مواطنا سوريا والعاملين معه والمغدور يملك محل بقالة في اسطنبول . pic.twitter.com/B9tFccJy1S — 🇱🇧LRN news🇱🇧 (@lrn_news1) July 30, 2023

ويظهر الموظف وهو يخرج مسدسا كان في خزنة خلف الطاولة ثم يبدا باطلاق النار على سيقان مهاجميه الذين كانوا قد انهالوا عليه بالضرب مستخدمين الزجاجات واجساما راضة.

وفي غمرة العراك، قام احد المهاجمين باطلاق رصاصات متلاحقة على الموظف ثم استدار وفتح النار على الشخصين الاخرين اللذين تواجدا في المحل.

وبحسب التقارير، فقد لاذ المهاجمون بالفرار عقب الجريمة، فيما بدات الشرطة البحث عنهم.

وكانت مواقع اخبارية رددت في وقت سابق ان القتلى هم سوري اشير اليه باعتباره صاحب المحل، لكن الاسماء التي ذكرتها الشرطة تشي بانه والقتيل والمصاب هم مواطنون اتراك.