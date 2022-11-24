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بالفيديو.. مسلح يفتح النار خارج مركز تجاري جنوبي روسيا

منشور 24 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 04:04
مسلح يفتح النار خارج مركز تجاري جنوب روسيا

فتح مسلح النار خارج مركز تجاري في بلدة كريمسك قرب مدينة كراسنودار جنوبي روسيا الخميس، ما اسفر عن مقتل اربعة اشخاص على الاقل.

واظهر تسجيل فييو المسلح يحمل بندقية كبيرة ويسير خارج المركز التجاري وهو يطلق النار على المارة.

ويبدو المسلح في التسجيل وهو يقترب من شخص ممدد على الارض بدا انه اصيب بالرصاص، ثم قام باطلاق النار عليه مجددا ليجهز عليه، قبل ان يواصل طريقه.

ونقلت وكالات اعلام روسية عن السلطات قولها ان اربعة اشخاص على الاقل لقوا مصرعهم جراء الهجوم الذي لم تعرف دوافعه على الفور.

وقالت وكالة "تاس" أن الرجل أطلق النار على 3 أشخاص وقتلهم، مضيفة أن مطلق النار قتل أيضًا.

واشارت الى ان الادعاء العام الاقليمي في كراسنودار القريبة من شبه جزيرة القرم، فتح تحقيقا في الواقعة.

كلمات دالة:كريمسكروسياإطلاق نار

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