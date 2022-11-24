بالفيديو.. مسلح يفتح النار خارج مركز تجاري جنوبي روسيا

فتح مسلح النار خارج مركز تجاري في بلدة كريمسك قرب مدينة كراسنودار جنوبي روسيا الخميس، ما اسفر عن مقتل اربعة اشخاص على الاقل.

واظهر تسجيل فييو المسلح يحمل بندقية كبيرة ويسير خارج المركز التجاري وهو يطلق النار على المارة.

ويبدو المسلح في التسجيل وهو يقترب من شخص ممدد على الارض بدا انه اصيب بالرصاص، ثم قام باطلاق النار عليه مجددا ليجهز عليه، قبل ان يواصل طريقه.

مقتل شخصين بإطلاق نار من مسلح مجهول في أحد شوارع #كريمسك في #كوبان الروسية .#روسيا pic.twitter.com/N1ni18nchk — خالد اسكيف (@khalediskef) November 24, 2022

ونقلت وكالات اعلام روسية عن السلطات قولها ان اربعة اشخاص على الاقل لقوا مصرعهم جراء الهجوم الذي لم تعرف دوافعه على الفور.

وقالت وكالة "تاس" أن الرجل أطلق النار على 3 أشخاص وقتلهم، مضيفة أن مطلق النار قتل أيضًا.

واشارت الى ان الادعاء العام الاقليمي في كراسنودار القريبة من شبه جزيرة القرم، فتح تحقيقا في الواقعة.