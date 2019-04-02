بالفيديو.. نائب أردني يعتذر عن انفعالاته وتهجمه على أحدهم

النائب الأردني خالد الفناطسة

قدم النائب الأردني خالد الفناطسة اعتذاره لمجلس النواب ورئيسه عاطف الطراونة وعموم الشعب الأردني، على ما بدر عنه من انفعالات تحت قبة النواب في الجلسات الماضية وتهجمه على أحدهم.

وأكد الفناطسة في بداية جلسة اليوم الثلاثاء اعتزازه بمجلس النواب واحترامه له، ولآراء أعضاء المجلس واحترام الرأي الآخر.

وكان الفناطسة قد ثار غضبه لرفض المجلس مناقشة قانون العمل المؤقت لسنة 2010.

وإثر مشادة كلامية تهجم الفناطسة بعدها على النائب طارق خوري، حتى تدخل نواب آخرون للفصل بينهما.

يشار إلى أن الفناطسة كان طرفا بأكثر من مشاجرة، حدثت تحت قبة البرلمان في الأسابيع القليلة الماضية.