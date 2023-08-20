بالفيديو.. هكذا تم استقبال الناشط المصري أحمد دومة

رصدت كاميرات وعدسات المصورين اللحظات الأولى للإفراج عن الناشط المصري أحمد دومة في مدينة بدر بالقاهرة، وذلك في إطار المرسوم الرئاسي رقم 348 لسنة 2023 الذي يقضي بالعفو عن عدد من المحكومين.

جاء هذا العفو بعد قضاء دومة لمدة 10 سنوات في السجن بحكم نهائي بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وذلك في قضية تعود لعام 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، والتي نشأت بعد ثورة 25 يناير.

العفو الرئاسي

وأعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسية، عبر حسابه على فيسبوك أن "دومة حرّ"، معلنًا العفو الرئاسي الذي أتى بموجب صلاحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودومة هو أحد قادة حركة "6 إبريل" التي تم حظرها بقرار قضائي في عام 2014، والتي كانت لها دور بارز في ثورة 25 يناير التي أدت إلى إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011.

السقا: استطلاع رأي الأجهزة الأمنية

وعلق عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، كريم السقا، مساء السبت، على الإفراج عن أحمد دومة قائلاً: إن "عملية العفو قانونيا تتبع أكثر من جهة".

وأوضح أن "الرئيس يمتلك صلاحية العفو عمن صدرت بحقهم أحكام باتة قضائية، والنيابة العامة تفرج عن المحبوسين احتياطيا، أما العفو الشامل فهو من مهام البرلمان".

وأشار إلى أن "الأمر يجعلنا ندقق فيمن يفرج عنهم، ولذلك يخرجون على مراحل، حتى نستغرق وقتًا كافيًا للتحري واستطلاع رأي الأجهزة الأمنية، وتوافق جميع الأطراف على خروج هذه الأسماء".

وأكد أن "خروج شخص ينتمي لجماعة إرهابية أو ارتكب عمليات عنف وتخريب سابقاً، قد يمثل خطورة على المجتمع"، معقباً "لو ارتكب عمليات إرهابية، فالأمر بالنسبة لنا كارثة وخط أحمر".

