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بالفيديو والصور: الدفاع الروسية تسلم "اسرائيل" رفات جندي قتل في لبنان عام 1982

بالفيديو والصور: الدفاع الروسية تسلم "اسرائيل" رفات جندي قتل في لبنان عام 1982
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