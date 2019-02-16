بالفيديو والصور.. محمد بن سلمان يزور ابن عمه فهد بن عبد العزيز

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

أدّى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زيارة لابن عمه الأمير عبد العزيز بن فهد في منزله بالعاصمة الرياض مساء أمس الجمعة.

ونشر الأمير نواف بن فيصل بن فهد، مقطع فيديو وصورة على صفحته الرسمية في موقع "تويتر"، للزيارة التي تمت في وقت متأخر من الجمعة، ظهر فيها الأمير محمد بن سلمان بجانب ابن عمه عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية، والجوهرة بنت فهد بن عبد العزيز.

وكتب الأمير نواف في تعليقه على الزيارة: "قبل قليل سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأمير عبد العزيز بن سعود في الرياض بمنزل عمي عبد العزيز بن فهد وابنته الجوهرة حفظهم الله".

كما أظهر الفيديو تقبيل ولي العهد ووزير الداخلية للطفلة الأميرة.

وقال مغردون إن هذه الزيارة بددت الشائعات عن تأزم العلاقة بين ولي العهد السعودي وابن عمه.