بايدن: الرئيس الأوكراني "لم يرغب في سماع" التحذيرات بشأن الغزو الروسي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “لم يُرِد سماع” التحذيرات الأمريكية قبل غزو روسيا لبلاده.

وقال بايدن خلال حفل استقبال في لوس أنجلس لجمع الأموال للحزب الديموقراطي “اعتقَد كثير من الناس أنني أبالغ” عندما تحدث عن هجوم روسي على أوكرانيا قبل أن يبدأ.

وأضاف أمام صحافيين “لكنني علمتُ أن لدينا معلومات في هذا الاتجاه. (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) كان في طريقه لعبور الحدود. لم يكن هناك شك وزيلينسكي لم يرغب في سماع ذلك”.

وكانت الولايات المتحدة بدأت التحذير من استعدادات روسيا لغزو جارتها قبل وقت طويل من إعلان الرئيس الروسي في 24 شباط/ فبراير “عملية خاصة” ضد أوكرانيا. وقوبِلت هذه التحذيرات الأمريكية بالتشكيك وأثارت انتقادات مبطنة إلى حدٍ ما من جانب بعض الحلفاء الأوروبيين.