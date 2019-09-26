بايدن: ترامب خطر على الأمن القومي الأميركي

قال نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، إن الرئيس دونالد ترمب “لم يعرض الأمن القومي الأميركي للخطر فحسب وإنما شن هجومًا مباشرًا على استقلال وزارة العدل”، وذلك في رد مباشر على نشر محادثة بين الرئيس الأميركي ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء أمس الأربعاء.

وأضاف بايدن إن ترمب “وضع السياسة الشخصية فوق مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال التماس مساعدة زعيم أجنبي للإضرار بأحد المنافسين السياسيين للرئيس”.

ويعد بايدن من أقوى المرشحين الديمقراطيين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لسباق الرئاسة الأميركية المقرر عام 2020.

من جهة أخرى فتح الديموقراطيون في مجلس النواب تحقيقا لعزل ترمب على خلفية طلبه من نظيره الأوكراني نشر المحادثة.