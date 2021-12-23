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بايدن سيترشح للإنتخابات عام 2024 إذا سمحت له صحته

منشور 23 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 05:20
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يخطط للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024 .

وقال بايدن، خلال مقابلة تلفزيونيه: "نعم أخطط للترشح.. لكن انظر، أنا أحترم القدر كثيرا. لقد تدخل القدر في حياتي مرات عديدة. إذا كنت في صحة جيدة، سأشارك مرة أخرى".

وسأل موير بايدن، الذي سيبلغ 81 عاما في يوم الانتخابات الرئاسية المقبلة، عما إذا كان سيرشح نفسه حتى لو كان ذلك يعني إعادة المنافسة مع الرئيس السابق دونالد ترامب. ابتسم قبل الرد: "أنت تحاول إغرائي الآن".

وأضاف: "بالتأكيد، لماذا لا أنافس دونالد ترامب إذا كان هو المرشح؟"، وأشار إلى أن ذلك سيزيد من احتمالات الترشح.

وجو بايدن هو الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، تم تنصيبه في 20 يناير 2021 خلفا لدونالد ترامب.

كلمات دالة:الرئيس الأمريكي جو بايدن

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