بايدن سيسحب كل القوات الأميركية من أفغانستان دون شروط

أعلن مسؤول أمريكي الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن قرر بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان إلى ما بعد الأول من أيار/ مايو، الموعد الذي حدد في اتفاق مع طالبان، على أن تنسحب ”من دون شروط“ بحلول 11 أيلول/ سبتمبر.

وصرح المسؤول للصحافيين: ”سنبدأ انسحابا منظما للقوات المتبقية قبل الأول من أيار/ مايو ونتوقع إخراج كل القوات الأمريكية من البلاد قبل الذكرى العشرين (لاعتداءات) 11 أيلول/ سبتمبر“.

وأضاف: ”أبلغنا طالبان من دون أي التباس أننا سنرد بقوة على أي هجوم على الجنود الأمريكيين خلال قيامنا بانسحاب منظم وآمن“.

يذكر أن الاتفاق الذي عقدته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع حركة "طالبان" في فبراير 2020، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول 1 مايو المقبل، فيما هناك شكوك بأن يتم الانسحاب في موعده.