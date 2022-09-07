بايدن سيلتقي الرئيس الصيني إن شارك بقمة العشرين

قال رئيس الولايات الأمريكية المتحدة جو بايدن، إنه سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ، إذا شارك في قمة مجموعة العشرين المقبلة في جزيرة بالي الإندونيسية.

وأجب الرئيس بايدن: "إذا كان هناك، فأنا متأكد أنني سأراه". في معرض رده على سؤال الصحافيين له في البيت الأبيض، عما إذا كان سيرى شي جين بينغ في اجتماع قادة العالم.

وجاء تصريح بايدن بعد تأكيد البيت الأبيض، في أغسطس/ آب الماضي أن التخطيط جار لعقد اجتماع وجها لوجه بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، آنذاك، أن المسؤولين الصينيين يعملون على تنظيم اجتماع بين الرئيسين في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث يخطط “شي” لحضور قمتين في إندونيسيا وتايلاند في أول رحلة خارجية له منذ يناير/ كانون الثاني 2020.

وستعقد مجموعة العشرين في بالي في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر المقبل، بينما من المقرر عقد قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ بعد ذلك بيومين.