بايدن قد يلتقي بوتين في قمة العشرين

اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن احتمال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين المقامة في إندونيسيا.

وقال بايدن يوم الخميس ردا على سؤال طرحه أحد الصحفيين إن هذا الأمر تحت الدراسة ولم يتضح بعد

ولم يتم تأكييد مشاركة الرئيس الاميركي في القمة العشرينية بعد، الا ان البيت الابيض كان قد حث على دعوة الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلنيسكي التي لا تعتبر بلادع عضوا في قمة العشرين في حال تمت دعوة بوتين اليها

وفي وقت سابق اعلن البيت الابيض ان اي لقاء بين الرئيسين غير ممكن خاصة في هذا الاجتماع، من ناحية أخرى، قال بايدن إنه واثق في أنه سيعقد لقاء مع نظيره الصيني شي جين بينج، إذا شارك الأخير في قمة بالي.

يذكر أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو كان قد أعلن في مقابلة مع بلومبرغ في أغسطس، أن الرئيسين الروسي والصيني سيحضران القمة واكدت موسكو عن لقاء مرتقب بين بوتين مع نظيره الصيني شي جينبينغ

وتعقد قمة العشرين هذا العام برئاسة اندونيسيا والقمة تُعنى بالأساس بمناقشة السياسات المالية والاقتصادية، ومعالجة القضايا والأزمات المختلفة التي تتعرض لها دول المجموعة، والتي من شأنها التأثير في استقرار النظام المالي والاقتصادي العالمي بشكلٍ مباشر.

وتضم دول الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وجمهورية كوريا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي