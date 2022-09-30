فيتو روسي يحبط مشروع قرار اميركي يعارض استفتاء وانضمام اقاليم اوكرانيا

استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار الولايات المتحدة الأمريكية وألبانيا بمجلس الأمن يدعو لعدم الاعتراف بانضمام 4 مناطق إضافية إلى روسيا.

وتضمن المشروع إدانة استفتاءات الانضمام إلى روسيا، التي جرت في دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

وامتنعت 4 دول عن التصويت على القرار وأيدته 10 دول أخرى القرار.

ودعى مشروع القرار الذي احبطه الفيتو الروسي "الدول والمنظمات الدولية إلى عدم الاعتراف بالتغييرات التي طرأت على وضع لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه، بعد انضمامها إلى روسيا الاتحادية".

وجرت الاستفتاءات في الاقاليم المنضمة الى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.