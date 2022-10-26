بايدن: لو لم تكن هناك إسرائيل لاخترعنا واحدة

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال استقباله الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في البيت الأبيض الاربعاء، التزام بلاده الراسخ تجاه الدولة العبرية، مشدد على انه "لو لم تكن هناك إسرائيل لكان علينا اختراع واحدة".

وقال بايدن مخاطبا هرتسوغ "كثيرا ما كنت أقول - سيدي الرئيس - لو لم تكن هناك إسرائيل لكان علينا اختراع واحدة".

وأضاف أن الولايات المتحدة لديها التزام راسخ تجاه إسرائيل لدى تطرقه الى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينها وجارتها الشمالية لبنان، والذي من المقرر ان يجري توقيعه الخميس، خلال حفل سيقام في بلدة رأس الناقورة الحدودية.

وقال الرئيس الاميركي الذي توسطت بلاده في الاتفاق "غدا الخميس توقع بيروت وتل أبيب اتفاقا لإقامة الحدود البحرية الدائمة بين البلدين".

واذ وصف الاتفاق بانه "تاريخي"، فقد توجه الى هرتسوغ قائلا "تطلّب الأمر منكم شجاعة كبيرة"، مضيفا "تطلّب إنجاز ذلك دبلوماسية مبدئية ومثابرة".

ووصل الرئيس الإسرائيلي إلى واشنطن الثلاثاء، في زيارة رسمية بدعوة من بايدن. ومن المقرر ان يعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، اضافة الى ممثلي الجاليات اليهودية.

وتأتي الزيارة فيما تسعى واشنطن الى إحياء الاتفاق المبرم بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي، والذي تعارضه إسرائيل. كما سيكون ملف أوكرانيا ضمن اجندة محادثات هرتسوغ، الذي لا تبدي بلاده حماسة للانخراط في النزاع الدائر فيها رغم مناشدات كييف.

وفي هذا الصدد، اتهم هرتسوغ إيران بالمضي في مساعيها لحيازة أسلحة نووية "وتوفير اسلحة فتاكة يُقتل بها مواطنون أوكرانيون أبرياء".

وكان الرئيس الاسرائيلي قال الثلاثاء، انه اطلع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على معلومات تثبت وفق استخدام طائرات مسيرة إيرانية في الحرب في أوكرانيا من قبل الجيش الروسي.