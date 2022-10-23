لبنان وإسرائيل يوقعان اتفاق الترسيم الخميس خلال حفل في "رأس الناقورة"

يوقع لبنان وإٍسرائيل اتفاق ترسيم حدودهما البحرية خلال حفل سيقام الخميس المقبل، في منطقة "رأس الناقورة" الحدودية، بحسب ما اعلنه الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين الاحد.

وقال هوكشتاين لقناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إنّ "حفل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية سيقام يوم الخميس"، منوها الى ان الطرفين سيوقعانها بحضوره، وبشكل منفصل.

واوضحت الاذاعة انه لن تكون هناك صور مشتركة لوفدين الجانبين اثناء توقيعهما الاتفاقية في منطقة "رأس الناقورة الحدودية.

ووصف هوكشتاين الاتفاق في مقابلة مع قناة "سي بي أس" بأنه "تطور عظيم حقا، إنه تاريخي بين بلدين عدوين، معربا عن امله بأن "يستمر هذا الالتزام من أجل الاستقرار في المنطقة والازدهار لكلا البلدين".

ومن المتوقع أن يصل هوكشتاين إلى بيروت الثلاثاء أو الأربعاء حاملا نسخة من الاتفاق.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون اعلن في 13 من الشهر الجاري، موافقة بلاده على الاتفاق الذي وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد من جانبه بـ"التاريخي" قبل ان تصادق حكومته عليه لاحقا.

والاحد، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسات قدمتها منظمات يمينية ضد الاتفاق الذي طالبت بطرحه للتصويت في الكنيست (البرلمان) وكذلك في استفتاء عام.

وتنتهي الأربعاء مهلة استعراض الاتفاق في الكنيست، وبعدها تستطيع الحكومة المصادقة عليه بشكل نهائي.

وعلى مدى عامين، خاض البلدان مفاوضات غير مباشرة حول حقوق الاستخراج من منطقة غنية بالنفط والغاز شرقي البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعًا.

ويمكن لحقول الغاز الموجودة في هذه المنطقة أن تخفف من حدة أزمة الطاقة الحالية في أوروبا، فضلا عن مساعدة لبنان في التخفيف من الازمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعصف به منذ سنوات.