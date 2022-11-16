بايدن وأردوغان: روسيا ليس لها علاقة بسقوط الصاروخ في بولندا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، احترامه وإيمانه بالموثق الروسي، بشأن حادثة سقوط الصاروخ في الأراضي البولندية.

وقال أردوغان، أن بعض دول الناتو، ترى أنه لا علاقة لروسيا بسقوط الصاروخ، وذلك بعد نقاش حول تلك تلك المسألة.

واشار الرئيس التركي، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة العشرين التي تعقد في إندونيسيا، إلى أن المهم حاليا، هو الموقف الروسي ، ونفي موسكو لأي علاقة لها بحادث سقوط الصاروخ.

من جهة أخرى قال مسؤولون أمريكيون، إنه وفقا للبيانات الأولية، فإن الصاروخ الذي سقط في بولندا، أطلقته القوات الأوكرانية لإسقاط صاروخ روسي، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

ونوه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، عقب الإجتماع الطارئ الذي عقده مع قادة من مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي، إلى أنه من غير المرجح أن يكون الصاروخ قد أطلق من روسيا، وذلك بناء على المسار.

بدورها نفت وزارة الدفاع الروسية، في وقت متأخر الثلاثاء، شن قواتها أي ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية.

وتحدثت وسائل إعلام محلية بولندية، أمس الثلاثاء، عن مقتل شخصين إثر سقوط صاروخين في مقاطعة لوبلين جنوب شرقي بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافسكي دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي والدفاع للتشاور حول الأمر.