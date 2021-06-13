بايدن ورئيس الوزراء الإيطالي يبحثان السياسات المتعلقة بروسيا والصين وليبيا

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، يوم السبت، السياسات المتعلقة بروسيا والصين وليبيا على هامش قمة مجموعة السبع، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.

وقال المكتب الصحفي للبيت الأبيض في بيان إن الطرفين "اتفقا على العمل معا للتعامل مع التحديات العالمية وأولويات السياسة الخارجية المشتركة، بما في ذلك الصين وروسيا وليبيا".

كما تعهد الجانبان بتعزيز العلاقات بين البلدين، وأشارا إلى أن هذا العام يوافق مرور 160 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيطاليا.

وتنعقد قمة مجموعة السبع في كورنوول جنوب إنجلترا في الفترة من 11 إلى 13 يونيو، وهذا هو أول اجتماع مباشر لقادة مجموعة السبع منذ ما يقرب من عامين.

وتضم مجموعة السبع المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة. (RT)