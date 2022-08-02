بايدن يؤكد القضاء على ايمن الظواهري والسعودية تبارك

اكدت المملكة العربية السعودية ان مقتل ايمن الظواهري خطوة في القضاء على الارهاب، فيما اشار الرئيس الاميركي جو بايدن الى اميركا ستقضي على من يهدد شعبها، وقتل خليفة بن لادن في غارة اميركية على افغانستان اسفرت عن مصرع طبيب العيون الذي بلغ الـ 71 من العمر .

فشل خليفة اسامة بن لادن

واكدت تقارير متطابقة ان الجراح المصري أيمن محمد ربيع الظواهري قتل في ضربة أمريكية في أفغانستان، حيث يعتبر المنظر الرئيسي لتنظيم القاعدة على الرغم من فشله في ملء فراغ اسامة بن لادن من خلال التنظيم الفكري او العسكري، حيث شهدت عمليات القاعدة تراجعا كبيرا وسط منافسة من تنظيمات ارهابية وليدة مثل داعش والنصرة

وخلال العقد الذي تولى فيه قيادة تنظيم القاعدة بعدما قتل بن لادن في عملية أمريكية في العام 2011 في باكستان، اعتبر محللون ان الظواهري بات عجوزا وبطيئا، وبدا على أنه يحاول إعادة بناء التنظيم بشراكة مع حركة طالبان بعد سيطرتها مجددا على كابول في آب/أغسطس الماضي.

الهجمات على كينيا وتنزانيا

ساهم طبيب العيون المصري البالغ 71 عاما في الهجمات على السفارة الأمريكية في كل من كينيا وتنزانيا في العام 1998 وفي الاعتداءات الكبيرة على الولايات المتحدة في 11 أيلول/سبتمبر 2001 التي تسببت بمقتل نحو ثلاثة آلاف شخص وهذا في ظل وجود اسامة بن لادن

من هو ايمن الظاهري ؟

مواليد مصر في حزيران/يونيو 1951 في عائلة مصرية ميسورة

ترأس تنظيم "الجهاد" المحظور في مصر قبل أن ينتقل إلى السعودية ثم إلى باكستان وأفغانستان حيث التحق ببن لادن.

نشط منذ سنوات شبابه الأولى في صفوف الإسلاميين المصريين.

نال شهادة في الطب من جامعة القاهرة عام 1974 قبل أن ينضم إلى منظمة "الجهاد" المتطرفة التي أصبح زعيمها في ما بعد.

أمضى ثلاث سنوات في السجن بتهمة الضلوع في اغتيال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981

كان الظواهري الطبيب الشخصي لبن لادن ويعد ذراعه اليمنى

رصدت الخارجية الأمريكية مكافأة مالية قدرها 25 مليون دولار لأي شخص يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.

أسس الظواهري مع بن لادن في بيشاور (باكستان) "جبهة تحرير المقدسات الإسلامية" في شباط/فبراير 1998.

توفيت زوجته المصرية وابنه على الأرجح في القصف الأمريكي على أفغانستان في أيلول/سبتمبر 2001.

اهم ردود الفعل على مقتل الدكتور ايمن الظواهري:

الرئيس الأمريكي جو بايدن: “الآن تحققت العدالة ولم يعد لهذا الزعيم الإرهابي وجود…بغض النظر عن الوقت الذي يستغرقه الأمر، وبغض النظر عن المكان الذي تختبئ فيه، إذا كنت تمثل تهديدا لشعبنا ، فستجدك الولايات المتحدة وتقضي عليك”.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: “في مواجهة عدم رغبة طالبان أو عدم قدرتها على التقيد بالتزاماتها، سنواصل دعم الشعب الأفغاني بمساعدات إنسانية قوية والدعوة لحماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والفتيات”.

وزارة الخارجية السعودية: “الظواهري.. يعد من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية”.

تعلن وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة رئيس الولايات المتحدة الامريكية السيد جوزيف بايدن عن استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري pic.twitter.com/xDUuNOMA58 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 2, 2022