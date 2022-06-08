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بايدن يتعثر مجددا على سلم الطائرة (فيديو)

منشور 08 حزيران / يونيو 2022 - 07:44
بايدن يتعثر مجددا على سلم الطائرة

تعثر الرئيس الأميركي جو بايدن على سلم الطائرة للمرة الثانية وكاد يسقط أمام عدسات الكاميرات، بعد تعرضه لحادثة مماثلة في مارس الماضي.

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وأظهرت مشاهد مصورة كيف خطا بايدن عدة خطوات على طول السلم ثم تعثر، لكنه بقي متمسكا بحافة السلم حتى لا يسقط، وذلك أثناء توجهه إلى الطائرة التي تقله من واشنطن إلى لوس أنجلوس لحضور قمة الأمريكتين التي ترعاها الولايات المتحدة.

وفي اذار/مارس الماضي، تعثر بايدن ثلاث مرات أثناء صعوده على متن طائرته. ثم أوضح البيت الأبيض لاحقا أن ما حدث كان بسبب هبوب رياح قوية.

كلمات دالة:جو بايدنالولايات المتحدة

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