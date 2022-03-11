بايدن يتعهد بسحق اقتصاد روسيا ويحذر من حرب عالمية

أعلن الرئيس الاميركي جو بايدن الجمعة، مزيدا من العقوبات التي تستهدف "سحق" اقتصاد روسيا على خلفية غزوها لجارتها اوكرانيا، محذرا في الوقت نفسه من ان اي مواجهة بينها وحلف الأطلسي (الناتو) ستقود "لحرب عالمية ثالثة".

وقال بايدن في كلمة من البيت الابيض إنّ الولايات المتحدة ستلغي وضع "العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة" مع روسيا لمعاقبتها على غزو أوكرانيا.

ومن شأن هذا التغيير، الذي قال بايدن إنه اتخذ بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة، الطريق أمام الولايات المتحدة لفرض رسوم على قطاع عريض من السلع الروسية ويزيد الضغط على اقتصاد يقف على حافة ركود شديد.

وأعلن بايدن حظرا على "واردات المأكولات البحرية والمشروبات الكحولية" من روسيا إلى الولايات المتحدة. مضيفاً أن أميكا ستحظر صادرات السلع الفاخرة إلى روسيا.

وأضاف: "نحن نزيد التنسيق مع مجموعة السبع لفرض عقوبات إضافية على كبار رجال الأعمال الروس". كم قال إن البورصة الروسية مغلقة منذ أسبوعين "بسبب تأثرها بالعقوبات الاقتصادية" على موسكو.

وأكد بايدن أن من شأن مجمل العقوبات والقيود المفروضة على الصادرات الروسية أن "تسحق" الاقتصاد الروسي.

وتعهد الرئيس الأمريكي بمواصلة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إنه " المعتدي، وعليه أن يدفع الثمن".

كما توعد روسيا بأنها "ستدفع ثمنا باهظا" إذا استخدمت أسلحة كيمياوية في أوكرانيا.

"بوتين سيفشل"

وأكد بايدن أن واشنطن ستوفر المزيد من الدعم لأوكرانيا، مضيفاً: "نسهل وصول المزيد من شحنات الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا.. كما أن مجلس الشيوخ مرر قانون إنفاق لمساعدة الشعب الأوكراني".

وحذّر الرئيس الاميركي من ان "المواجهة بين روسيا وحلف الأطلسي ستؤدي لحرب عالمية ثالثة"، مضيفاً: "لن نخوض حرباً ضد روسيا في أوكرانيا.. وبوتين سيفشل".

كما أكد أن "روسيا ستدفع ثمنا باهظا إن استخدمت أسلحة كيماوية في أوكرانيا".

قال الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أن إدارته وحلفاءها مستمرون "بالعمل على فرض مزيد من الضغوط على روسيا" بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال بادين في كلمة ألقاها من البيت الأبيض اليوم: "سنتخذ خطوات إضافية للوقوف أمام العدوان الروسي على أوكرانيا"، مشدداً على أن "الوحدة مع الحلفاء ضرورية للوقوف أمام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".