بايدن يثير هلع طفلة صغيرة بتصرف غير مألوف (فيديو)

اثار الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرعب في قلب طفلة صغيرة، عندما قام بمداعبتها بطريقة غير مألوفة أثناء تواجده بالقرب منها خلال موكبه في مطار هلسنكي بفنلندا يوم الجمعة.

وفي مقطع فيديو غير متوقع، يظهر بايدن وهو يلعب بيد الطفلة ويحاول أن يمضغها في تصرف غير مألوف أثار الذعر في نفس الوقت بالطفلة الصغيرة ووالدتها القريبة منها.

الفيديو يظهر بايدن وهو يميل نحو الطفلة الصغيرة التي كانت بين ذراعي والدتها على المدرج في مطار هلسنكي. قام بتحريك فمه بطريقة تشبه الأكل محاولًا استفزاز الطفلة وبدأ بمضغ يدها اليسرى.

During his departure from Finland, President Joe Biden bizarrely sniffed and bit at the shoulder of a frightened little girl. pic.twitter.com/Lx23QeGmfD — Conservative War Machine (@WarMachineRR) July 14, 2023

على الرغم من ابتسامة والدة الطفلة وشخص آخر كان يشاهد الحادثة، إلا أن الطفلة بدت مرعوبة واستدرت بعيدًا عن الرئيس وهو ينسحب. واستمرت في الاستدارة وتجاهله أثناء محاولة والدتها التقاط صورة سيلفي.

بينما كان الرئيس يحاول الاقتراب منها لمعانقتها، توقف قليلاً ليقرب رأسه منها. وفي النهاية غادر الطفل الرئيس قبل أن يستقبله المتفرجون الآخرون الذين يأملون في التقاط صورة معه. وظلت الطفلة تحتضن والدتها بين ذراعيها.

انتشرت لقطات الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت ردود فعل متباينة. انتقد العديد من المستخدمين سلوك بايدن غير الاعتيادي والمرعب، بينما اعتبره البعض الآخر لطيفًا ومرحًا.