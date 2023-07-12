بعد العدوان على مخيم جنين.. ميا خليفة تهاجم "اسرائيل" مجددا

عادت الممثلة الإباحية المعتزلة الأمريكية من أصل لبناني، ميا خليفة، مجددا لتهاجم سياسات "اسرائيل" العنصرية، وقتلها للفلسطينيين بدم بارد، بعد الإقتحام الأخير الذي شنته قوات الإحتلال ضد مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت ميا خليفة، أن شركتها التي أنشأتها والمتخصصة في سلاسل الجسد لن تشحن منتجاتها إلى إسرائيل، حتى تغير الأخيرة من موقفها من الفصل العنصري.

وفي تدوينة لها عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، بالتزامن مع إطلاق شركتها، قالت الممثلة خليفة:” نحن نشحن عالميًا ما عدا إلى إسرائيل حتى يتغير موقفهم من الفصل العنصري”.

كما اوضحت في تغريدتها بأنه تم “تضمين الأراضي الفلسطينية المحتلة في الشحن المجاني”.

وفي حديثها عن الأحداث في المخيم، قالت: "هناك بيوت تضم أجيالًا متعددة، ولكنهم لا يملكون مكانًا آخر يذهبون إليه".

واصلت ميا خليفة تحليل السياسات الإسرائيلية قائلة: "إذا كانت إسرائيل تبحث عن شخص واحد، فإن حياة كل الأشخاص السلميين تصبح بلا قيمة"، وأضافت بحماس: "لا يهمهم عدد الأطفال والمسالمين الذين قتلوا".

سيبكم من إنها "ميا خليفة"

بس يمين بالله إدت إ$رائيل ضربة تحت الحزام

بتقولك أنا شربت العديد من زجاجات الخمر

اللي عمرها أقدم من إ$رائيل

بووووم👊

زي ما كنا بنقول على غطيان البلاعات

اللي في الشوارع عندنا أقدم من قطر😂 pic.twitter.com/chjtmZWAYH — 𝒲𝒜ℒℰℰ𝒟 (@waleedsolimannn) July 5, 2023

في مقطع فيديو آخر، سخرت ميا خليفة من الصهيونية واصفة إياها بأنها "جماعة مستحدثة"، وقالت بسخرية: "لقد شربت العديد من زجاجات الخمر التي تفوق عمر إسرائيل بكثير".



