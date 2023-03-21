بايدن يحتفل مع إيرانيات بعيد النوروز بالبيت الابيض

البوابه - أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإيرانيات اللاتي نزلن إلى الشوارع للاحتجاج أعقاب مقتل وفاة مهسا أميني وذلك خلال أكبر احتفال بعيد النوروز في البيت الأبيض حتى الآن على حد وصفه.

وأكد بايدن خلال احتفاله بعيد النوروز الذي يعتبر رأس السنة الفارسية الجديدة على وقوف الولايات المتحدة مع النساء الشجاعات وجميع مواطني إيران الذين يلهمون العالم بقناعاتهم، مشددا على مواصلة تحميل المسؤولين الإيرانيين المسؤولية عن مهاجمتهم لشعبهم

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذلك المملكة المتحدة سلسلة عقوبات جديدة بحق عشرات المسؤولين والمنظمات الإيرانية وذلك بسبب الحملة العنيفة التي قاموا بشنها على المتظاهرين.

ويعد النوروز عيد رأس السنة الفارسية والسنة الكردية أيضا ويوافق العيد يوم الاعتدال الربيعي في الحادي والعشرين من مارس في التقويم الميلادي، ويعود أصل عيد النوروز إلى تقاليد الديانة الزرادشتية إلا أن الاحتفال بهذا العيد بقي إلى ما بعد الفتوحات الإسلامية لبلاد فارس واستمر الساعة.

ويعتبر عيد النوروز أكبر الأعياد لدى القومية الفارسية حيث يُحتفل فيه داخل إيران والدول المجاورة كأفغانستان وتركيا كما يحتفل فيه الأكراد بخاصة في شمال العراق وكذا المناطق الكردية في سوريا.

الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن يرحبان بالموسيقار صهبة مطالبي والمغنية وكاتبة الأغاني الإيرانية الأمريكية رنا منصور خلال حفل استقبال بعيد النوروز في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة ، في 20 مارس 2023.







