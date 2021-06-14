بايدن يحث جونسون على ضمان حماية عملية السلام في أيرلندا الشمالية

كشف البيت الأبيض يوم الأحد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حثه خلالها على ضمان حماية عملية السلام في أيرلندا الشمالية في خلافه المرير مع بروكسل بشأن الترتيبات التجارية المتعلقة بما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إن بايدن – الذي تحدث بفخر عن جذوره الأيرلندية – أجرى “محادثات صريحة” مع جونسون حول هذه القضية خلال قمة مجموعة السبع في كورنوال، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وتابع سوليفان ردا على أسئلة من المراسلين الأمريكيين إن الرئيس عبر عن آرائه “بإخلاص عميق” لكنه رفض الخوض في التفاصيل، مما يشير إلى أن بايدن ربما اوصل رسالته مختلطة ببعض المشاعر. (د ب أ)