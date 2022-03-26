بايدن يدعو لازاحة بوتين ثم يتراجع

سارع اكثر من مسؤول في البيت الابيض لتدارك تصريحات الرئيس الاميركي جو بايدن الزائر في اوربا والتي اعلن منها الى ضرورة ازاحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الحكم قائلا "لايمكن لبوتين البقاء في السلطة"

البيت الابيض يتراجع عن تصريحات بايدن

وقال مسؤولون في البيت الابيض ان بايدن لم يقصد ازاحة الرئيس الروسي عن كرسي الحكم بل قصد بان على بوتين عدم الاستقواء على الاخرين، واشارو الى ان بايدن لم يناقش سلطة بوتين في الحكم

وكان الرئيس الاميركي قد اعلن السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكن أن يظل في السلطة وإن حربه على أوكرانيا بمثابة فشل إستراتيجي لموسكو.

نواصل السهرة مع المخبول بايدن..

يخطيء مرة أخرى ويسمي ماريوبول ميتروبول 😂🙈 pic.twitter.com/acmCGgI9Ir — خليل أبو خليل (@Khalil832021) March 26, 2022

وأضاف بايدن أمام حشد في وارسو “سيكون لنا مستقبل مختلف، مستقبل أكثر إشراقًا متجذر في الديمقراطية والمبدأ والأمل والنور”. “بحقّ الله، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة”.

وقال إن الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت شهرها الثاني الآن، وحدت الغرب، مضيفا أن حلف شمال الأطلسي تحالف دفاعي ولم يسبق له أن سعى لمحو روسيا.

وأشار بايدن، إلى أن الولايات المتحدة لديها خطة مع المفوضية الأوروبية لتجاوز أزمة الطاقة، مؤكدًا أن الشعب الروسي ليس عدوا على الإطلاق.

الاعلام الروسي يسخر من بايدن

وكان الاعلام الروسي قد تداول خطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن في لفظ مدينة ماريوبول في جمهورية دونيتسك، وسماها "متروبول".

وخلال كلمة ألقاها في العاصمة البولندية وارسو في اختتام جولته الأوروبية، تلعثم بايدن مرارا خلال الحديث عن مدينة ماريوبول، حيث أخطأ في تسميتها مطلقا عليها مدينة "متروبول".

وماريوبول، هي ثاني أكبر مدينة في أراضي جمهورية دونيتسك، وتستمد أهميتها الاستراتيجية من موقعها الجغرافي، فهي أكبر ميناء على بحر آزوف. وعام 2014 مع إعلان الجمهورية الشعبية كان عدد سكان المدينة حوالي 450 ألف نسمة.