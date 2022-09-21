بايدن يدعو لعدم الافراط في استخدام الفيتو ويعلن مبادرة للامن الغذائي

دعا الرئيس الاميركي جو بايدن في الجلسة الـ 77 للجمعية العامة للامم المتحدة الى ضرورة الابتعاد عن استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن إلا في الحالات الاستثنائية، متهما روسيا بمحاولة انهاء وجود اوكرانيا

وقال ان الولايات المتحدة ترغب في زيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن من أفريقيا وأميركا اللاتينية والكاريبي

وقال الرئيس الاميركي ان العقوبات الغربية تسمح بتصدير روسيا للحبوب والأغذية، نافيا ان تكون العقوبات عليها سببا في أزمة الغذاء العالمية واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانه "انتهك بوقاحة" ميثاق الأمم المتحدة بغزوه أوكرانيا

وأضاف بايدن إن "الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الحلفاء لمنع هجوم روسي محتمل على أراضي الناتو".

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن مساعدة بقيمة 2.9 مليار دولار لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في العالم، وسيتم توزيع المساعدة الجديدة على الشكل التالي: مليارا دولار للتدخلات الإنسانية العاجلة، و783 مليونًا لمشاريع تنمية على فترات أطول وفق ما افاد البيت الابيض