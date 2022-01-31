بايدن يعتزم تصنيف قطر حليفا رئيسيا من خارج الناتو

اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن خلال لقائه امير قطر الشيخ حمد بن تميم في البيت الابيض الاثنين، إنه يعتزم ابلاغ الكونغرس عزمه تصنيف قطر حليفا رئيسيا غير عضو في حلف شمال الاطلسي "الناتو".

وتنضم قطر بهذا الإعلان إلى قائمة الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة من خارج الناتو مع الكويت والبحرين من منطقة الخليج.

ويسمح الإعلان لدولة قطر بالحصول على أسلحة متقدمة مستقبلًا.

وقال بايدن إنه سيناقش مع الشيخ تميم أمن الخليج والشرق الأوسط بشكل عام إلى جانب استقرار إمدادات الطاقة العالمية، مؤكدًا أن العلاقة بين الولايات المتحدة وقطر محورية ورئيسية لكل القضايا المهمة.

وقال أمير قطر للصحفيين إنه سيناقش الأمن الإقليمي مع بايدن بالإضافة إلى الضغط من أجل حقوق الشعب الفلسطيني.

وهيمنت على زيارة امير قطر مناقشة المخاوف بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا في حال غزت روسيا أوكرانيا ومسائل أمنية وتجارية أخرى.

وكتب بايدن في تغريدة قبيل لقائه امير قطر: "أتطلع إلى مناقشة مجموعة من القضايا بما في ذلك الأمن والازدهار في الشرق الأوسط وإمدادات الطاقة العالمية وأفغانستان والمزيد".

واعتبر المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أن إعلان الرئيس بايدن نيته تصنيف قطر كحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو، يفتح مجموعة جديدة كاملة من الفرص للعلاقات الدفاعية بين واشنطن والدوحة والحلفاء الآخرين .

وفيما يتعلق بالمباحثات التي أجراها وزير الدفاع لويد أوستن مع أمير قطر تميم في البنتاغون، أكد كيربي أن المسؤولين ناقشا كيفية تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية، والمصالح الأمنية الإقليمية المشتركة للحد من التوترات المتصاعدة في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والتهديدات التي تمثلها إيران.

أجريت اجتماعاً مثمراً مع سعادة السيد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي @SecDef والذي ستعمل مخرجاته على تطوير تعاوننا الاستراتيجي العسكري، لا سيما وأنّ الجهود المشتركة لقطر والولايات المتحدة موجهة كليا نحو السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) January 31, 2022

و جدد أوستن امتنانه للدور الذي لعبته قطر في عملية الانسحاب من أفغانستان.

وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأميركي سبق أن التقى تميم حين كان نائبا للرئيس في عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، وتحدث معه الصيف الماضي لشكره على الدور الذي لعبته الدوحة في عملية إجلاء أميركيين وأفغان من أفغانستان.

وأشادت مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض الأحد بالدور "المهم جدا" الذي لعبته قطر بعد نزاع مايو 2021 في غزة لتقديم مساعدة للقطاع الفلسطيني، وأكدت أيضا أن قطر "كانت فعليا الى جانب" الولايات المتحدة في حملتها لمكافحة الإرهاب بشكل عام وضد تنظيم "داعش" بشكل خاص.