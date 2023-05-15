بايدن يعلق على انتخابات الرئاسة في تركيا

علق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، اليوم الإثنين، على الإنتخابات التي تشهدها تركيا، قائلا: "ليفز من يفوز".

ويعتبر تصريح بايدن، هو الأول من نوعه بشأن الانتخابات الرئاسية في تركيا، مؤكدا أن هناك ما يكفي من المشاكل في المنطقة.

ويستعد الأتراك للذهاب إلى جولة جديدة من الانتخابات الرئاسية، في 28 مايو الجاري، على الرغم من تقدم مرشح تحالف الجمهور الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان بنسبة 49.35%، مقابل 45٪ لمنافسه كيليتشدار أوغلو.

وستجري الجولة الثانية من الإنتخابات، لعدم فوز أي مرشح بنسبة 50% من الأصوات، بعد الإنتهاء من فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية، وفقا لقناة تي أر تي التركية الحكومية.

بينما أظهرت نتائج الإنتخابات البرلمانية في تركيا، اليوم الإثنين، فوز تحالف "الجمهور" الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي أردوغان، بأغلبية مقاعد البرلمان.

وحصد تحالف أردوغان، في الإنتخابات التي جرت أمس الأحد، أكثر من 320 مقعدا في البرلمان من بين إجمالي المقاعد البالغ عددها 600 مقعد، وفقا لتليفزيون "تي آر تي" الرسمي.

وحصل حزب العدالة والتنمية، بقيادة الرئيس التركي، على 266 مقعدا من أصل 320 مقعدا من التحالف الذي يقوده اردوغان، فيما حصل تحالف "الشعب" المعارض، على 213 مقعدا، حسب بيانات أوردها التلفزيون الرسمي.