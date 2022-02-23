بايدن يعلن عن عقوبات على السيل الشمالي2

فرض الرئيس الاميركي جو بايدن، عقوبات على شركة "Nord Streeam 2 AG" المشغلة لمشروع "السيل الشمالي 2" لخط أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا بعد ساعات من اعلان الاخيرة وقف الترخيص لهذا المشروع.

بايدن يشيد بجهود المانيا في معاداة روسيا

وقال بايدن، في بيان أصدره الأربعاء ونشره البيت الأبيض: "منذ بدء روسيا نشر قواتها على الحدود الأوكرانية عملت الولايات المتحدة عن كثب مع حلفائنا وشركائنا للرد بشكل قوي وموحد. كما قلت خلال لقائي بالمستشار (الألماني أولاف) شولتس في وقت سابق من هذا الشهر، كانت ألمانيا رائدة في هذه الجهود، وقمنا بتنسيق جهودنا بشكل وثيق لوقف خط أنابيب السيل الشمالي 2 إذا واصلت روسيا غزوها أوكرانيا".

وتابع بايدن: "بالأمس، بعد مزيد من المشاورات الوثيقة بين حكومتينا، أعلنت ألمانيا أنها أوقفت عملية إصدار الترخيص لخط الأنابيب. واليوم وجهت إدارتي بفرض عقوبات على شركة Nord Stream 2 AG ومسؤوليها. هذه الخطوات جزء آخر من الشريحة الأولية لعقوباتنا ردا على تصرفات روسيا في أوكرانيا. كما أكدت بوضوح، لن نتردد في اتخاذ المزيد من الخطوات إذا استمرت روسيا في التصعيد".



لماذا تأخر البناء وفق فالينتين ألفيموف، في "كومسومولسكايا برافدا"؟

تم التخطيط لإنجاز "السيل الشمالي-2" في العام 2019. ولكن عندما بقي مائة كيلومتر لبلوغ البر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جميع الشركات التي تعمل في بنائه. نتيجة لذلك، انسحب المقاول الرئيس لمد الأنابيب، شركة Allseas السويسرية. فاضطرت شركة غازبروم إلى البحث بشكل عاجل عن سفينة بديلة لمد الأنابيب. واستغرق الأمر ما يقرب من عام؛

لماذا لم تسمح الولايات المتحدة بإكمال بنائه؟

تجلب الولايات المتحدة غازها الطبيعي المسال إلى أوروبا بناقلات. وهو أغلى من الذي توفره روسيا عبر الأنابيب. الآن، تفقد واشنطن إمكانية توسيع إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال. بالإضافة إلى ذلك، أمريكا غير راضية عن تنامي قوة روسيا، وعن حقيقة أن الخاسر الرئيس من تشغيل السيل الشمالي-2 هو أوكرانيا؛

لماذا هو مهم إلى هذه الدرجة لروسيا؟

بالنسبة لروسيا، يعد السيل الشمالي-2 فرصة لتوصيل الغاز من شبه جزيرة يامال إلى ألمانيا بأقصر الطرق. وليست هناك حاجة لدفع أموال لأوكرانيا لضخ غازنا إلى أوروبا. والطريق الجديد أكثر صداقة للبيئة من الأنبوب الأوكراني القديم. هذا أيضا مهم جدا لأوروبا، وعصري.

بايدن يرفع من حجم العقوبات على روسيا

والثلاثاء أعلن بايدن أن بلاده أقرت شريحة أولى من العقوبات على روسيا تستهدف دينها السيادي وبعض المؤسسات المالية و"النخبة الروسية" ومشروع "السيل الشمالي 2"، ردا على اعتراف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

ارتفاع اسعار الطاقة في اوربا

و ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا ، بعدما أوقفت ألمانيا مؤقتا إجراءات اعتماد شركة "نورد ستريم-2"، ووفقا للتداولات فإن أسعار العقود الآجلة للغاز لشهر ديسمبر المقبل في مركز TTF الهولندي، بحلول الساعة 12:45 بتوقيت موسكو، صعدت بنسبة 11% إلى 1042.6 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز وهو ما سيثقل كاهل المواطن الاوربي

وجاء الارتفاع بعدما أوقفت ألمانيا بشكل مؤقت إجراءات اعتماد (تسجيل) شركة "نورد ستريم-2"، أما الأسعار فيعتقد الخبراء أنها صعدت كون إطلاق مشروع "السيل الشمالي-2" سيتأخر، وأنه لن يتم توريد كميات إضافية من الغاز إلى السوق الأوروبية من خلال أنبوبي"السيل الشمالي-2" في فصل الشتاء هذا.

ما هو مشروع السيل الشمالي-2؟

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تصل إلى 55 مليار متر مكعب سنويا من ساحل روسيا عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتم الانتهاء من بناء المشروع، الذي تشارك فيه شركة "غازبروم" مع شركات أوروبية، العام الماضي، وإلى الآن كانت تتم مماطلة اعتماده من الهيئات الأوروبية بسبب رفضه من قبل بعض دول المنطقة والولايات المتحدة التي سبق أن فرضت عقوبات أبطأت عملية إقامة الخط.

وفي ابريل الماضي أنهت شركة "غازبروم" الروسية أعمال مد 95 بالمئة من خط أنابيب "السيل الشمالي-2" للغاز الطبيعي، بمسافة بلغت ألفين و339 كيلو مترا.

وبحسب بيان صادر عن شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" المشرفة على تنفيذ مشروع خط "السيل الشمالي-2"، تتواصل عمليات مد أنابيب الغاز في المياه الإقليمية الألمانية والدنماركية. وأشار البيان إلى أن مسافة 121 كيلو مترا هي كل ما تبقى ليكتمل المشروع.

ومن المنتظر أن تبلغ تكلفة المشروع حوالي 10 مليارات يورو على أن يساهم في ضخ 55 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وتشارك عدة شركات غربية كبرى في المشروع إلى جانب "غازبروم" مثل "شيل" و"أو إم في" و"إنجي" و"أونيبر" و"وينترشال".