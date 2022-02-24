بايدن يفرض عقوبات على بنوك روسية ويدرس معاقبة بوتين

اعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، انه يدرس فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا، بعد عقوبات فرضها على 4 بنوك رئيسية روسية في اعقاب الهجوم الذي شنه الجيش الروسي على الحليف الاميركي في كييف

وقال بايدم ان هناك إمكانية فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا، واضاف في كلمة له بشأن الوضع في أوكرانيا، ردا على سؤال حول ما إذا كانت العقوبات الجديدة على روسيا تشمل الرئيس الروسي: "إن فرض العقوبات على بوتين شخصيا لا يزال خيارا مطروحا".

وردا على سؤال فيما إذا كان قد قلّل من شأن بوتين، قال: "قلت بوضوح إن بوتين خصم ولم أقلل من شأنه، لديه طموحات أكبر بكثير، هو يريد إحياء الاتحاد السوفييتي ولكن هذا يتنافى مع ما وصل إليه العالم اليوم".

وفيما يتعلق بإمكانية فصل روسيا عن نظام "سويفت" المالي، أكد الرئيس الأمريكي أن "العقوبات المقترحة ضد المصارف الروسية سيكون لها نفس تأثير استبعاد موسكو من نظام سويفت". وجدّد بايدن تأكيده على "عدم مشاركة القوات الأمريكية في العمليات القتالية في أوكرانيا".

وأعلن الرئيس الأمريكي "إرسال قوات إضافية إلى ألمانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

وأكد الرئيس الأمريكي أن "العقوبات الجديدة ستكون ذات تأثير كبير على روسيا دون الولايات المتحدة وحلفائها".

واعتبر بايدن أن "الرئيس بوتين اختار طريق الحرب وسيتحمل تداعياتها"، فيما دعا بايدن "للتركيز على الحوار لتجنب الصراع في أوكرانيا".

ورد بايدن على سؤال حول فصل روسيا عن نظام التحويل المصرفي العالمي "سويفت"، حيث قال: "العقوبات الحالية قد تكون ذات أثر أكبر، ولكن خيار سويفت ما زال مطروحا".

واعتبر بايدن أن "طموح بوتين يتجاوز أوكرانيا، حيث أنه يريد إعادة إحياء الاتحاد السوفييتي".