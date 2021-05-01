بايدن يفرض قيوداً على الوافدين من الهند بسبب كوفيد-19

قرّر الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض قيود على المسافرين الآتين من الهند بسبب التفشّي المتنامي لكوفيد-19 في هذا البلد.

وقال البيت الابيض إنّه “عملاً بنصائح مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، ستفرض الإدارة قيوداً على الرحلات من الهند”.

وأضاف أنّ هذا القرار سيبدأ سريانه في الرابع من أيار/ مايو، من دون تفاصيل إضافية.

وأوضحت الرئاسة الأمريكية أنّ هذه القيود لن تسري على الطلاب الذين سيسافرون إلى الولايات المتّحدة للالتحاق بفصولهم الدراسية في الخريف المقبل، علماً بأنّ الهند تحتلّ المرتبة الثانية في قائمة الدول التي لديها أكبر عدد من الطلاب في الولايات المتّحدة.

وفرضت دول أخرى قيودا على المسافرين الآتين من الهند. ففي فرنسا، يخضع هؤلاء لحجر الزامي لعشرة أيام بعد وصولهم، فيما قررت بلجيكا الثلاثاء منع دخولهم.

ويعتقد أن المتحور الهندي لفيروس كورونا الذي رصد في 17 بلدا على الاقل بينها فرنسا والمملكة المتحدة والمانيا هو أشد عدوى وقد يؤدي إلى خفض فاعلية اللقاحات، لكن الأمور لا تزال مبهمة.

وتفتقر الهند إلى أسرة وأدوية واكسيجين لمعالجة المصابين بكوفيد.

وأعلنت الجمعة 385 الف اصابة جديدة في يوم واحد، ما يشكل عددا قياسيا عالميا، مع إحصاء نحو 3500 وفاة.

وفي اليوم نفسه، حطت في نيودلهي طائرة عسكرية أمريكية تنقل 400 اسطوانة اكسيجين ومعدات للمستشفيات فضلا عن مليون فحص كوفيد. (أ ف ب)