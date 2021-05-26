بايدن يمهل مخابراته 90 يوما لمعرفة منشأ فيروس كورونا

أمهل الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة 90 يوما لتقديم تقرير توضح فيه منشأ فيروس كورونا المستجد.

وفي الأسابيع الأخيرة عادت نظرية تسرب الفيروس من مختبر في مدينة ووهان الصينية بقوة إلى صلب النقاشات في الولايات المتحدة، بعد أن تم استبعادها من قبل أغلب الخبراء.

وفي ضوء ذلك شدد بايدن على اجهزة الاستخبارات من اجل مضاعفة جهودها لمعرفة منشأ الوباء.

وقال الرئيس إن “الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها في جميع أنحاء العالم للضغط على الصين كي تشارك في اجراء تحقيق دولي كامل وشفاف ويعتمد على الأدلة”، معرباً عن أسفه لموقف بكين إزاء هذه القضية.