بايدن يهنئ المسلمين ويأمل ان تعم العدالة!!

هنأ الرئيس الاميركي جو بايدن، المسلمين بمناسبة رأس السنة الهجرية التي توافق اليوم السبت، وذلك من خلال تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر

بايدن يتمنى ان يعم التراحم

وفي تهنئته دعا الرئيس الاميكري إلى قيم العدالة والمساواة والتراحم، وغرد بايدن عبر تويتر، قائلا: “الكثير من أصدقائنا وجيراننا المسلمين يحتفلون بالسنة الإسلامية الجديدة التي تعد مناسبة للتفكر، والصوم، والصلاة تقديرا للتضحيات التاريخية في شهر محرم”.



بايدن: “مع بداية السنة الهجرية الجديدة، فلنجدد التزامنا بقيم العدالة والمساواة والتراحم”، على حد تعبيره.

آية قرآنية في خطاب بايدن

كان الرئيس الاميركي قد استشهد في أبريل/ نيسان الماضي، بآية قرآنية خلال تهنئته للمسلمين بحلول شهر رمضان.

وقال بايدن: “بينما نواصل إعادة البناء من وباء “كورونا” المستجد، ويعلمنا القرآن الكريم: “فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره”.

Many of our Muslim friends and neighbors mark the Islamic New Year as an occasion to reflect, fast, and pray in honor of the historical sacrifices during the holy month of Muharram.



As we start this new year, let us recommit to the values of justice, equality, and compassion. — President Biden (@POTUS) July 29, 2022

وكان قد ألغى بايدن قائمة حظر السفر التي كانت مفروضة على عدد من البلدان ذات الغالبية المسلمة في أحد أول قراراته التنفيذية بعد دخوله إلى البيت الأبيض، كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، الا انه في المقابل يدعم بشكل مطلق غطرسة الاحتلال الاسرائيلي في القدس المحتلة اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ويمجد انتهاكات المستوطنين للاماكن المقدسة

