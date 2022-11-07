بايدن يهنئ نتنياهو، وزيلنسكي يدعوه لزيارة كييف

تلقى رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو الاثنين، تهنئة بفوزه في الانتخابات الاخيرة من الرئيس الاميركي جو بايدن، وكذلك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي الذي دعاه الى زيارة كييف.

وقال بيان لمكتب نتانياهو الذي فاز حزبه "ليكود" باعلى الاصوات في انتخابات الكنيست (البرلمان) التي جرت الاسبوع الماضي، أن بايدن اكد في اتصال هاتفي اجراه لتقديم التهنئة، أنه ونتانياهو بمثابة شقيقين سيصنعان التاريخ معا.

وكتب نتنياهو في تغريدة على تويتر مؤكدا إن "التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى".

وأضاف انه ابلغ بايدن إن بوسع واشنطن وتل ابيب "تحصيل المزيد من اتفاقيات السلام وكذلك التعامل مع تهديد العدوانية الإيرانية".

ومن جانبها، قالت مسؤولة المكتب الاعلامي للبيت الابيض كارين جان بيار ان بايدن اكد خلال الاتصال "صلابة الشراكة الثنائية وشدد على دعمه الراسخ لامن اسرائيل".

واتاح الفوز الذي حققه حزب الليكود وحلفاؤه من اليمين المحال واسعا امام نتنياهو لتشكيل الحكومة الأأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.

دعوة لزيارة كييف

وفي سياق متصل، فقد تلقى نتنياهو تهنئة مماثلة من الرئيس الأوكراني الذي دعاه لزيارة كييف.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" ان نتنياهو اكد خلال المحادثة أنه "سيدرس القضية الأوكرانية بعد تعيينه رسمياً في المنصب".

وابلغ مسؤولون اوكرانيون الصحيفة إن زيلينسكي جدد طلب بلاده "الحصول على أسلحة إسرائيلية"، كما وجه الدعوة الى نتنياهو لزيارة العاصمة الأوكرانية.

ووصف مكتب نتنياهو المحادثة مع زيلنيكس بانها كانت "دافئة وشخصية".

وكان نتنياهو تعهد ابان الحملة الانتخابية بدراسة تزويد أوكرانيا بالسلاح الإسرائيلي اضافة الى القيام بوساطة بين روسيا وأوكرانيا، علما ان وساطة سابقة قام بها رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت فشلت في احراز اية نتائج.

وحتى الان لم يتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنتنياهو لتهنئته بالفوز، علما ان الرجلين تربطهما علاقة جيدة.