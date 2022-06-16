بايدن يوقع قرارا لحماية حقوق مجتمع "الميم"

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا لتعزيز الحماية للأشخاص في مجتمع الميم LGBTQ، في وقت تحاول فيه عدة ولايات تمرير مجموعة من الإجراءات المثيرة للجدل المناهضة للمثليين.

ووقع بايدن على القرار خلال استضافته العائلات والمدافعين والأفراد الذين تأثروا بهذه الإجراءات التقييدية التي اتخذتها الولايات.

وسيحمي القرار شباب LGBTQ من علاج التحويل، وهي ممارسة محظورة في 20 ولاية على الأقل وفي واشنطن العاصمة، كما سيضع برامج لمعالجة أزمة الصحة العقلية للشباب المثليين ومنع الانتحار بين هذه الفئة من السكان من خلال توسيع الوصول إلى موارد الوقاية من الانتحار.

وبموجب القرار، سيتم إطلاق مبادرة جديدة "للتصدي للتمييز الذي يواجهه الأطفال والآباء في نظام الرعاية بالتبني"، ويوجه وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لتطوير "قانون جديد لحماية حقوق كبار السن من مجتمع الميم".

وقال بايدن في تصريح بعد توقيع القرار: "لا أحد يعرف أفضل من الأشخاص الموجودين في هذه الغرفة أنه لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به"، مشيرا إلى أن "القرار الذي وقعته سيستخدم القوة الكاملة للحكومة الفيدرالية لمنع الممارسات اللاإنسانية للعلاج بالتحول".

ولفت إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة الفيدرالية برد منسق ضد هذه الممارسة الخطيرة وغير المصداقية"، معتبرا "أننا في معركة من أجل روح هذه الأمة.. إنها معركة أعلم أننا سنفوز بها".

كما تفاخر بايدن بأن إدارته تضم أشخاصا من مجتمع الميم أكثر من أي من الإدارات السابقة، قائلا: "عندما تم انتخابي، وعدتكم أن إدارتي ستعسكس شكل أمريكا الحقيقي".