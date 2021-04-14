بايدن: “حان الوقت لإنهاء أطول حرب لأميركا”

يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب متوقع الأربعاء حول أفغانستان أن “الوقت حان لإنهاء أطول حرب لأمريكا” و”إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن”.

وسيقول أيضا وفق مقتطفات من خطابه وزعت على الصحافيين “سنواصل دعم الحكومة الأفغانية، لكننا لن نبقي التزامنا العسكري في أفغانستان”.

لكنه سيؤكد أن “عملنا الدبلوماسي والإنساني سيتواصل” في هذا البلد.

ومن المقرر أن يعلن بايدن انسحاب كل الجنود الأمريكيين بحلول 11 ايلول/سبتمبر، الذكرى العشرين لاعتداءات 2001 في الولايات المتحدة.

وسيضيف “أنا الرئيس الأمريكي الرابع الذي يدير الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان ، لن انقل هذه المسؤولية إلى (رئيس خامس). لا يمكننا ان نستمر في دورة تمديد او تعزيز وجودنا العسكري في أفغانستان أملا بتأمين الظروف المثلى من أجل انسحاب”.

وسيتابع “حان الوقت لإنهاء أطول حرب لأمريكا. حان الوقت لإعادة القوات الأمريكية إلى الوطن”.

وتدخلت الولايات المتحدة في أفغانستان قبل نحو عشرين عاما في غمرة الاعتداءات على برجي التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع في واشنطن. وقد أطاحت يومها بنظام طالبان التي اتهمت بايواء أسامة بن لادن وتنظيمه المتطرف القاعدة المسؤول عن الاعتداءات.