بايدن: 80 مليون أمريكي لم يتلقوا لقاح كورونا

أسف الرئيس الأمريكي جو بايدن، على ما وصفهم بـأقليّة محدّدة من الأمريكيين تمنع الولايات المتّحدة بأسرها من تخطّي جائحة كوفيد-19 (كورونا) بسبب رفض هؤلاء تلقّي لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وفي خطاب متلفز أعلن خلاله عن خطة ضخمة لإعادة إطلاق حملات التلقيح في البلاد، قال بايدن إنّ “أقليّة محدّدة من الأمريكيين مدعومة من أقليّة محدّدة من المسؤولين المنتخبين تمنعنا من طيّ صفحة” الجائحة.

وأضاف أنّ "ما يقرب من 80 مليون أمريكي لم يتلقوا اللّقاح بعد، وما يزيد الطين بلّة هو أنّ مسؤولين منتخبين يجهدون لتقويض الحرب ضد كوفيد-19″، معتبراً ما يقوم به هؤلاء أمراً “غير مقبول”.