بتوقيف أكثر من 200 من أنصار غولن في تركيا

أصدرت السلطات التركيه أوامر لتوقيف أكثر من 200 شخص للاشتباه في أنهم من أنصار رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للمحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد عام 2019 .

ووفقا للوكالة، فقد أصدر الادعاء في أنقرة مذكرات لتوقيف 129 من الجنود الحاليين والسابقين، و11 إماما. كما أمر الادعاء في إسطنبول بتوقيف 74 مشتبها بهم.

وكانت السلطات نفذت أمس مداهمات في عدة ولايات لتوقيف 249 مشتبها بهم من موظفي وزارة الخارجية الموالين لغولن، بعدما خلُص ممثلو الادعاء إلى أنهم تورطوا في مخالفات خلال اختبارات القبول بالوزارة في الفترة من عام 2010 إلى 2013 .

وتصنف الحكومة التركية حركة غولن على أنها منظمة إرهابية، وترى أن كثيرين من الموالين له تغلغلوا على مدار عقود في أجهزة الدولة وتحكموا في عمل المسؤولين في مؤسسات رئيسية.

وتَعرض عشرات الآلاف للتوقيف أو الفصل من وظائفهم للاشتباه في صلتهم بغولن منذ المحاولة الانقلابية.

وينفي غولن صحة الاتهامات التي توجهها السلطات له.