بث مباشر: بوتين يأمر الجيش الروسي بحماية "جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"

اصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات المسلحة الروسية بضمان السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بعد قليل من توقيعه على مرسوم الاعتراف باستقلالهما عن اوكرانيا

الجيش الروسي يتحرك

وجاء في بيان، "بناء على طلب من رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية إلى وزارة الدفاع الروسية، ستنفذ القوات المسلحة الروسية مهام حفظ السلام في إقليم جمهورية لوغانسك".

كما ينص المرسوم على إصدار تعليمات إلى وزارة الخارجية الروسية للتفاوض مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بإقامة علاقات دبلوماسية.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اليوم، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.

وطالب بوتين كييف بوقف «عملياتها العسكرية» في شرق البلاد «فوراً» تحت طائلة تحميلها المسؤولية عن أيّ سفك للدماء. وقال: «نطالب بوقف العمليات العسكرية فوراً، وإلا فإنّ المسؤولية عن استمرار سفك الدماء ستقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا بشكل كامل».

وبإمكان موسكو إثر ذلك تحريك قواتها لحماية مئات آلاف السكان في المنطقتين بعدما منحتهم جوازات سفر روسية، وأن تبرّر تدخّلها هذا بأنه يهدف لحماية مواطنيها.

وسيكون بالتالي على أوكرانيا إما القبول بخسارة جزء كبير من أراضيها أو الدخول في نزاع مسلّح مع جارتها الأقوى بكثير.

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وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون استدعى مجلس الدفاع للانعقاد الليلة من أجل مناقشة الوضع في أوكرانيا. وأوضح بيان، أن ماكرون أجرى العديد من الاتصالات خلال هذه الليلة بشأن الأزمة في اوكرانيا.

وقال: "رئيس الجمهورية تباحث بشكل متتالي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، والمستشار الألماني أولاف شولتس، مرتين، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، كما لا تزال اتصالات أخرى متوقعة هذه الليلة".

دخول الوحدات الأولى من قوات حفظ السلام #الروسية لحماية #دونباس . pic.twitter.com/UUtXUj0vC0 — أخبار سوريا الوطن Syrian 🇸🇾 (@SyriawatanNews) February 21, 2022

لقاء غربي عاجل



في السياق نفسه أعلنت برلين في وقت مبكر من مساء امس الاثنين، أن قادة ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا وحلفائهم سيلتقون بشكل عاجل بشأن آخر التطورات، فيما زعمت أن اعتراف موسكو باستقلال "المناطق الانفصالية" سيكون "انتهاكًا أحاديًا" لاتفاق مينسك، حسب تعبيرها.

"Russia has made and is making efforts to resolve all matters peacefully." The Security Council held a meeting at the Kremlin https://t.co/CzbbIEf2Go pic.twitter.com/xUpJW2i62R — President of Russia (@KremlinRussia_E) February 21, 2022



يشار إلى أن الكرملين كان قد أعلن اليوم أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أخبر كلا من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، أنه يعتزم التوقيع على مرسوم بشأن دونباس.