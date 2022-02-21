شاهد: بوتين يوقع على استقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

اقرأ ايضا: بوتين يعترف باستقلال شرق اوكرانيا.. برلين تحذر وبايدن يجتمع بقادة الامن وكييف تطلب اجتماعا امميا

الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

وجرت مراسم التوقيع على الوثيقتين في الكرملين بحضور رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك.

كما وقع بوتين مع بوشيلين وباسيتشنيك على اتفاقين منفصلين حول الصداقة والتعاون والمساعدة بين روسيا من جهة وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من جهة أخرى.

الناتو يعتدي علينا من اوكرانيا

واكد الرئيس الروسي في كلمة وجهها للشعب ان "حلف الناتو يعتبر روسيا العدو الرئيسي بالنسبة له، وستكون أوكرانيا بمثابة نقطة انطلاق لهجومه. وفي حالة نشر معدات الرادار التابعة لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، يمكنهم السيطرة على أراضي روسيا".

بوتين:



سوف نقلب الطاولة على أوكرانيا. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) February 21, 2022

وشدد بوتين على أن "انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ونشر الأسلحة في هذه المنطقة مسألة محسومة بالنسبة لروسيا".

واشار الرئيس الروسي، لتصريحات الرئيس الأوكراني المتعلقة بالأسلحة النووية: "أوكرانيا تستطيع أن تصنع أسلحتها النووية ببساطة، خصوصا مع تقديم مساعدات من الخارج، وهذا أمر لا نستبعده، هذا سيغير وضع أوروبا بالكامل، الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري مع ظهور مثل هذه الأسلحة ولا يسعنا إلا أن نرد على ذلك، والغرب سيقدم الدعم، رأينا قوافل المساعدات العسكرية تأتي إلى أوكرانيا، ومعهم ضباط من الناتو، أي أن القرار سيكون لدى الناتو في أوكرانيا".

بوتين: اوكرانيا تعيش ازمة اقتصادية



ونوه الرئيس الروسي إلى أن "أوكرانيا تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية، وفي عالم 2020 وبسبب الجائحة هاجر أكثر من 60 ألف طبيب وعامل في المجال الصحي".

الحقيقة في الازمة الاوكرانية صبي يتيم ضائع بين عباقرة التضليل. — غسّان شربل (@GhasanCharbel) February 21, 2022



وقال ان "كييف حاولت استغلال الحوار مع روسيا للمساومة مع الغرب.. ولعبت قوى خارجية دورا في العلاقة بين روسيا وأوكرانيا".

واعلن ان "روسيا سددت بالكامل ديون أوكرانيا لكن كييف رفضت الامتثال لاتفاقيات إعادة الممتلكات".

"الوضع أصبح في دونباس مرة أخرى حرجا وخطيرا وأنا اليوم أخاطبكم مباشرة ليس فقط لتقييم ما يحدث، ولكن أيضا لإبلاغكم بالقرارات التي يتم اتخاذها، وحول الخطوات الأخرى المحتملة في هذا الاتجاه".

اميركا: الخطوة انتهاك للقانون الدولي

وحذرت دول غربية روسيا من الاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين، فيما أكدت الولايات المتحدة أن الخطوة ستمثل "انتهاكا جسيما للقانون الدولي"

البيت الأبيض: بايدن سيصدر قريبا أمرا تنفيذيا بحظر الاستثمار والتجارة في دونيتسك ولوغانسك — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) February 21, 2022

.