بث مباشر: تفاصيل المفاوضات الروسية الاوكرانية في غوميل البيلاروسية

قالت مصادر اعلامية روسية ان المفاوضات بين الجانبين الأوكراني والروسي انطلقت في مقاطعة غوميل البيلاروسية، حيث التقى الجانبان في منطقة قريبة من الحدود الأوكرانية البيلاروسية وقريبة من ضفة نهر بريبيات.

وفي خبر مباشر تمسكت كييف بشرط وقف فوري لاطلاق النار وسحب القوات الروسية التي بدأت هجومها على البلاد فجر الخميس

انطلاق مفاوضات غوميل البيلاروسية

وقالت وكالة انباء "سبوتنيك" أن الوفد الأوكراني المفاوض يضم كلا من وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف ووزير الخارجية توشينسكي.

من جهتها قالت الرئاسة الأوكرانية في بيان، صباح الاثنينإن الوفد يضم، من بين آخرين، وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف ، ومستشار مكتب رئيس أوكرانيا ميخايلو بودولياك، ونائب وزير خارجية أوكرانيا ميكولا توتشيتسكي، في حين أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليس جزءًا من الوفد.

وانطلقت في مقاطعة غوميل البيلاروسية المحادثات بين وفدي موسكو وكييف على خلفية مواصلة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث وصل الوفد الاوكراني على متن مروحيات الى مكان الاجتماع على الحدود البيلاروسية من أجل بحث التهدئة بين البلدين

مقطع متداول للقوات الأوكرانية وهي تمنع جميع الأفارقة من ركوب القطار للهرب إلى بولندا حتى يركب جميع الأوكرانيين القطارات أولاً.pic.twitter.com/7lTm7kjA8Q — إياد الحمود (@Eyaaaad) February 27, 2022

بيلاروسيا تأمل حل الازمة

وقال وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، إن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو يأمل في أن يكون من الممكن خلال اجتماع وفدي روسيا وأوكرانيا إيجاد حل لجميع قضايا الأزمة.

وقال ماكي مخاطبا الوفود في بداية الاجتماع: "يأمل الرئيس لوكاشينكو في إيجاد حل لجميع قضايا الأزمة، ويصلي جميع البيلاروسيين من أجل ذلك".

وأضاف: "أي طلبات ومقترحات بشأن تنظيم اجتماع اليوم ستقبل وتنفذ ضمنا، نحن في انتظار النتائج".

كييف: هدفنا وقف القتال

وقبيل بدء المحادثات ، أكد الرئاسة الأوكرانية أن الهدف الأول وقف الاعمال القتالية الروسية واعلن مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي أن الهدف الرئيسي للمحادثات مع روسيا هو وقف إطلاق النار فورا وسحب القوات الروسية من البلاد و كرر زيلينسكي، في كلمة مصورة لاحقة له اليوم، التأكيد على أن القوات الأوكرانية تدافع عن بلدها ولا تتحمل أي مسؤولية عن إراقة الدماء.



وأفادت الرئاسة الأوكرانية بأن الوفد الأوكراني يتضمن كلا من: وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف؛ رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "خادم الشعب" الحاكم دافيد أراخاميا؛ نائب وزير الخارجية نيكولاي توشيتسكي؛ مستشار رئيس مكتب الرئاسة ميخائيل بودولاك؛ النائب رستم عمروف؛ النائب الأول لرئيس الوفد الأوكراني في مجموعة الاتصال الثلاثية للتسوية في دونباس أندريه كوستين.

المطالب الروسية في محادثات غوميل البيلاروسية

وكان المفاوض الروسي ومستشار الكرملين فلاديمير مدينسكي أكد في وقت سابق اليوم من الحدود البيلاروسية حيث تجرى المفاوضات مع الطرف الأوكراني، أن موسكو تريد التوصل إلى "اتفاق" مع كييف.

ورأى في تصريحات للتلفزيون الروسي أنه "كلما طال النزاع لساعة إضافية كلما قضى مواطنون وجنود أوكرانيون." كما أضاف "اتفقنا على التوصل إلى اتفاق لكن يجب أن يصب في مصلحة الطرفين".

وفي وقت سابق رفض بيسكوف الكشف عن المطالب التي سيوجهها الجانب الروسي إلى الوفد الأوكراني، مشيرا إلى أن "المحادثات يجب أن تجري في هدوء". وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي عين كبير المفاوضين الروس في المحادثات مع ممثلي كييف بسبب كفاءاته العالية وخبراته. وذكر أن مدينسكي يشغل منصبا "ذا دلالة" وبالتالي يعد ممثلا روسيا من المستوى الرفيع جدا.



والوفد الروسي، الذي وصل إلى أراضي بيلاروس في وقت سابق، يترأسه فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي، ويضم في عضويته مسؤولين على مستوى نواب وزيري الدفاع والخارجية والسفير الروسي في بيلاروس بوريس غريزلوف ورئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس دوما (النواب) الروسي ليونيد سلوتسكي.

يذكر أن طاولة التفاوض تعقد في اليوم الخامس من العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الروسية على الأراضي الأوكراني، ما استتبع ادانات دولية واسعة، وعقوبات صارمة ضد موسكو، ووعود بتدفق للسلاح الأوروبي والمساعدات إلى كييف.