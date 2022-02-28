واشنطن تكرر سيناريو سورية في اوكرانيا مع الجيش الروسي

كشفت تقارير اعلامية اميركية ان وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" تفكر في إنشاء قناة اتصال مع الجانب الروسي، يمكن من خلالها تنسيق الرحلات الجوية فوق أوكرانيا على غرار ما تفعلة واشنطن مع موسكو في سورية ، وهو مؤشر اعتبره المراقبون الى امكانية محاولة واشنطن الايحاء باطالة امد الحرب في اوكرانيا.

تنسيق اميركي روسي في اوكرانيا

وقالت قناة الـ سي ان ان الاميركية ان الجيش الأمريكي يرغب بمناقشة مع نظيره الروسي، إمكانية إنشاء قناة اتصال لإخطار بعضهما البعض بالعمليات الجوية المحتملة"وأنه لا يوجد حتى الآن، اتصال مباشر بين الجيشين الأمريكي والروسي في سياق أوكرانيا.

وتوضح القناة أن الولايات المتحدة، تقوم فقط بصياغة اقتراحها، وفي الوقت الراهن لا تحلق القوات الجوية لحلف شمال الأطلسي فوق أوكرانيا.

وتابع التقرير: "يتوقع المسؤولون الأمريكيون، أنه قد تكون هناك حاجة في الأيام والأسابيع المقبلة لمثل هذه الآلية، وقد يتخذ ذلك أشكالا مختلفة، من بينها منطقة حظر طيران للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا".

اتفاق اميركي روسي في سورية

في 2016 اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على تنسيق العمليات العسكرية في سوريا من أجل تجنب وقوع حوادث، وتم التوصل الى ذلك من خلال اجتماع عبر الفيديو.

تنديد اميركي

والخميس، ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالهجوم الروسي، الذي وصفه بـ»غير المبرر» على أوكرانيا بعدما أعلن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وقال بايدن، في بيان، صباح الخميس، إن «العالم بأسره يقف مع الشعب الأوكراني الذي يواجه هجوماً غير مبرر من قبل القوات العسكرية الروسية»، وأضاف أن «الرئيس فلاديمير بوتين اختار حرباً مع سبق الإصرار ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية، مشدداً على أن «روسيا وحدها هي المسؤولة عن الموت والدمار اللذين سيخلفهما هذا الهجوم».