بحضور السيسي وتميم.. توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وقطر

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة الدوحة، اليوم الأربعاء، توقيع عدة مذكرات تفاهم في مختلف المجالات أبرزها بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات وجهاز قطر للاستثمار، ومجال الموانئ.

وذكرت قناة "إكسترا نيوز" المصرية، اليوم الأربعاء أن "الرئيس السيسي وأمير قطر يشهدان التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار".

وأضافت أن "الرئيس السيسي وأمير قطر يشهدان التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، وكذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين مصر وقطر".

رابطة رجال الأعمال القطريين

وفي وقت سابق، التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، في مقر إقامته بالدوحة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، بأن "الرئيس السيسي أكد حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة".

وأوضح أن "رجال الأعمال القطريين أكدوا تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري والزراعة والصناعة والرعاية الصحية".

جلسة منفردة بين أمير قطر والسيسي

وفي وقت سابق، أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن "تقديره لجهود مصر الداعمة للشأن العربي والخليجي على كافة الأصعدة".

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، استقبل في الديوان الأميري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عقدا مباحثات منفردة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين"، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف أن "الأمير تميم، رحب بالزيارة التاريخية للرئيس السيسي وأول زيارة رسمية له إلى الدوحة، والتي تأتي تتويجا لمسار التميز الأخير في العلاقات بين الجانبين المصري والقطري".