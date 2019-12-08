بدء التسجيل ببرنامج نجوم العلوم حتى 31 الجاري

قالت الأستاذة علياء السويدي مسؤولة العلاقات العامة بمؤسسة قطر إنّ برنامج نجوم العلوم فتح باب التسجيل للموسم الـ 12 حتى 31 الشهر الجاري، وذلك على الموقع الإلكتروني للبرنامج، وبعد النجاح الذي حققه خلال الأعوام الماضية، وهو البرنامج الواقعي الإبداعي الأول من نوعه في الوطن العربي.

وأضافت في لقاء لبرنامج حياتنا بتلفزيون قطر، أنّ التسجيل بدأ في استقبال الأفكار الابداعية والتطويرية من داخل قطر وخارجها، وأشارت إلى أنّ الجوائز المخصصة للفائزين تنقسم إلى 4 أقسام: الفائز الأول يحصل على 300 ألف دولار، والثاني يحصل على 150 ألف دولار، والثالث يحصل على 100 ألف دولار، والرابع يحصل على 50 ألف دولار.

وأوضحت أنّ البرنامج احدى مبادرات مؤسسة قطر، ويهدف لاستقطاب المبدعين والمخترعين والمبتكرين والباحثين عن التميز، حيث إنه يشجع الشباب على الالتحاق به حتى ولو كانت فكرة بسيطة ثم يعمل على تطويرها.

ونوهت إلى أنّ البرنامج ظهر خلال الموسم الـ 11 بنمط جديد، وهو استضافة جميع خريجي مواسم نجوم العلوم الماضية في الموسم الحالي، ويقومون بتدريب المشاركين الجدد لمساعدتهم في مقترحاتهم ومشاركاتهم، ويقدمون لهم أفكاراً تحفيزية تساعدهم على الوصول إلى النهائيات.

وأشارت إلى أنّ خريجي المواسم الماضية شاركوا المذيع خالد الجميلي مقدم البرنامج في التقديم، وهو بدوره قدم أفكاره ونصائحه الإعلامية لهم، وفي كيفية التعامل مع الكاميرا وفي عرض أفكارهم ومشاريعهم.

شروط المشاركة

وقالت: إننا نسعى من خلال المبادرة في نجوم العلوم إلى استقطاب رواد الأعمال وأخصائيي التكنولوجيا للمشاركة في تقديم أفكارهم، وعرض مشروعاتهم وبالتالي تطوير مهاراتهم.

ونوهت إلى أنّ شروط المشاركة هي ألا يقل عمر الشاب عن 18 سنة، وألا يزيد عن 35 سنة، وأن يكون من الوطن العربي، وأن تعمل الفكرة على حل مشكلات موجودة فعلياً وتلبي احتياجات المجتمعات.

وأضافت أنّ المواسم السابقة ظهرت مواهب عربية عديدة، وقد أسسوا شركاتهم ومؤسساتهم التي دعمت ابتكاراتهم، والكثير من إنتاجهم سيطرح في السوق قريباً، منها ابتكار خالد بوجسوم وهو الطباخ (أوليفر)، والمخترع محمد الجفيري وغيرهما.

وعن التسويق والترويج، أوضحت الأستاذة علياء السويدي أنّ صاحب الفكرة عندما يدخل الترشيح في برنامج نجوم العلوم، نقدم من خلال المختصين أفكاراً في التسويق وطريقة الترويج ونوعية الفكرة، مضيفة أنّ الكثير من الأفكار جميلة جداً ولكن ليست جميعها قابلة للتطبيق أو للتطوير وقد تكون غير مطلوبة في السوق.

وأشارت إلى أنّ البرنامج من خلال لجنة تحكيم يدرس مدى نجاح الفكرة، وقابليتها للتطبيق، ومدى نجاحها في السوق، وإمكانية تطويرها لتواكب العصر.

وحثت الشباب القطري على الانضمام للبرنامج ولو بفكرة بسيطة، وأنّ التقاءه بمختصين ومشاركين من مواسم سابقة سيتم تطوير تلك الأفكار، ودعت الفتيات إلى إبراز إبداعاتهنّ وطموحاتهنّ وأن يحفزن غيرهنّ على الابداع.

شهرة كبيرة

وأشارت إلى أنّ السيدة روضة القبيسي هي التي وصلت نهائيات البرنامج، حيث إنّ مشاركة المرأة تحتاج إلى تفعيل أكثر، ونأمل في مشاركة العديد من الفتيات بابتكاراتهنّ في الموسم الجديد.

وقالت إنّ البرنامج حقق أصداءً واسعة في العالم العربي، وحقق شهرة كبيرة جداً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، منوهة إلى أنّ نجاح المواسم السابقة وخروج العديد من الشباب المبتكرين بإبداعات متنوعة يدل على النجاح الجيد.

ونوهت إلى أنّ البرنامج قام بتخريج 139 خريجاً في المواسم الماضية، وهؤلاء جمعوا من خلال شركاتهم وابتكاراتهم أكثر من 14 مليون دولار كأرباح متنوعة.

وقالت: أوجه كلمتي للشباب والفتيات أن ينضموا للموسم الجديد ولو بفكرة ثم يعمل على تحديثها من خلال فريق العمل، وأنّ الهمة والإرادة والقدرة على الابتكار ستوصل المشارك إلى التميز، مؤكدة أنّ الشباب المبتكر والمنتج هم مستقبل الوطن.

* من النماذج المبدعة

خالد أبو جسوم الفائز بالمركز الأول في البرنامج لعام 2012، وهو أول مواطن يفوز بالمركز الأول، وقد نشأ في أسرة تحرص على إعداد الطعام الصحي والطازج في المنزل بشكل معتاد، ولكن مع انتقاله إلى كندا لدراسة الهندسة في جامعة أوتاوا، أصبح المحافظة على أسلوب حياته الصحي أمرًا بالغ الصعوبة.

فمثل أي طالب جامعي، لم يملك الوقت الكافي لإعداد وجبات صحية وشهية لنفسه، ولأنه لم يرغب في الوقوع ضحية للوجبات الجاهزة منخفضة الجودة، قرر أن يبدأ بطهي طعامه بنفسه، وكل ما كان بحاجة إليه هو آلة طهي ذكية وآلية بالكامل، قادرة على إعداد وجبات سريعة وصحية، وقد حملته رحلته هذه إلى ابتكار "طاهي".

وقد تمت إعادة إطلاق علامة "طاهي" اليوم باسم "أوليفر"، وهو عبارة عن جهاز طهي ذكي وآلي بالكامل يتوافق مع تطبيق خاص على الهاتف المتحرك، ويحتوي على وصفات مبرمجة مسبقًا ابتكرها طهاة محترفون.

والمخترع محمد الجفيري الفائز بالمركز الرابع في البرنامج لعام 2017، ولكونه مدرب أنشطة حياتية فإنه يجد متعة حقيقية في تقديم البرامج الريادية للشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبالرغم من جهوده، فإن العديد من الخدمات التعليمية لضعاف السمع لا تنجح في الاستفادة من أحدث التقنيات الحديثة، مما دفعه للبحث عن حل والتقديم به للمشاركة في برنامج نجوم العلوم من أجل تطوير اختراعه، الروبوت التفاعلي لتعليم الأطفال الصم، والذي أهله للفوز بالمركز الرابع في الموسم التاسع من برنامج نجوم العلوم.

يستخدم الروبوت التقدمات التكنولوجية لتوفير تعليمات تفاعلية ومبتكرة لتعلم لغة الإشارة للطلاب، ويتعرف الروبوت على لغة الإشارة عبر كاميرا وبرنامج متخصص. ذلك ويعاني العديد من الأطفال المصابين بضعف السمع من محدودية مفرداتهم، حيث يمكنهم التعرف على الكلمات البصرية فقط، ويساهم اختراع محمد الجفيري في تحسين التعلم في سن مبكرة، بهدف ضمان عدم استثناء أو إقصاء أي شخص من العملية التعليمية.

* جابر حنزاب الفائز بالمركز الرابع في برنامج نجوم العلوم لعام 2012، وقدم اختراعه الذي يحمل اسم (صيدلية آلية في المنزل)، الذي يهدف لمساعدة كبار السن على تناول أدويتهم الموصوفة في الوقت المناسب.

فقد لاحظ أن العديد من المرضى من هذه الفئة العمرية في مجتمعه يعتمدون بصورةٍ يومية على أفراد العائلة لمساعدتهم على تناول أدويتهم في الوقت الموصى به يومياً، مما شجعه على محاولة حل هذه المعضلة باختراع نظام آلي.