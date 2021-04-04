بدء الصيانة الموسمية لكسوة الكعبة استعدادا لرمضان

وفق حسابات فلكية، يبدأ شهر رمضان في 13 أبريل/ نيسان الجاري وينتهي في 12 مايو/ آيار المقبل.

أعلنت السعودية الأحد، بدء الصيانة الموسمية لكسوة الكعبة المشرفة استعدادا لشهر رمضان المقبل.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن "الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعلنت بدء الصيانة الموسمية لكسوة الكعبة المشرفة".

وأضافت أن "الصيانة يقوم بها 14 فنيا وتستمر لـ5 أيام، اعتبارا من اليوم، استعداداً لشهر رمضان".

وتبدأ أعمال الصيانة بـ"فك القماش وشده من جميع الجوانب، وتركيب قماش أسود تحت الحلقات المذهبة بالكعبة وتغيير إطار الحجر الأسود وإطار الركن اليماني المطرز يدوياً بأسلاك الفضة المطلية بالذهب".

كما "تبدأ أعمال تنظيف القماش من الغبار والعوالق بعد الانتهاء من عمليات الصيانة".

ووفق حسابات فلكية، يبدأ شهر رمضان في 13 أبريل/ نيسان الجاري وينتهي في 12 مايو/ آيار المقبل.

وفي 28 مارس/آذار أعلنت السعودية، إقامة صلاة تراويح شهر رمضان هذا العام بالمسجد الحرام بعد نحو 9 أيام على الإعلان عن إقامتها بنظيره النبوي، مع حضور المصلين واتخاذ تدابير مشددة لمواجهة جائحة كورونا.

والعام الماضي، شهد شهر رمضان في المملكة إقامة صلاة التراويح على نطاق محدود في الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى 5 تسليمات (10 ركعات)، مع تعليق حضور المصلين.

وبخلاف تنظيف كسوة الكعبة، الأهم لدى المسلمين، هناك تقليد سنوي بتغييرها قبل موسم الحج الذي يحل خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتستهلك الكسوة نحو 700 كيلو غرام من الحرير الخام الذي تتم صباغته داخل مصنع كسوة الكعبة باللون الأسود، و120 كيلوغرامًا من أسلاك الفضة والذهب.

