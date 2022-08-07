بدء سريان وقف اطلاق النار في غزة

بدأ اعتبارا من الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي من مساء الأحد، سريان اتفاق وقف اطلاق النار الذي توسطت فيه مصر بين اسرائيل وحركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة.

ودعت مصر مساء الأحد، إلى وقف إطلاق نار شامل ومتبادل في قطاع غزة يبدأ من الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي لفلسطين في "إطار حرصها على إنهاء حالة التوتر بالقطاع".

وقال بيان لمصدر مصري مسؤول اوردته وكالة الانباء المصرية الرسمية أنه "في ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارا من الساعة 23:30 مساءً بتوقيت فلسطين".

وعقب دعوة القاهرة الى وقف اطلاق النار، اعلنت حركة الجهاد الإسلامي ترحيبها "بالجهود والإعلان المصري" والتزامها بوقف إطلاق النار "مع التأكيد على حقنا في الرد على أي عدوان صهيوني".

كما أعلن الأمين العام للحركة زياد النخالة أنه بحال عدم التزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه عبر الوسيط المصري، فإن الحركة ستستأنف القتال.

واكد النخالة أن "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة سجلت إنجازا وعلى رأسها حركة الجهاد الإسلامي"، مشددا على ان الحركة "هي اليوم أقوى وكل مدن العدو كانت تحت مرمى صواريخ المقاومة".

واضاف انه "ذا لم يلتزم العدو بما اتفقنا عليه عبر الوسيط المصري، سنستأنف القتال مرة أخرى، وليفعل الله بنا ما يشاء".

وفي المقابل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن وقف إطلاق النار سيسري الليلة عند الساعة 11:30، معربا عن شكره لمصر على جهودها التي أوصلت إلى هذه النتيجة.

أضاف لابيد في بيان له أنه "بحال انتهاك وقف إطلاق النار نحتفظ بحق الرد بقوة، ولن نسمح لأي جهة بتعطيل الحياة اليومية لسكان إسرائيل".

قصف متبادل قبيل سريان التهدئة

وتبادل الجيش الاسرائيلي وحركة الجهاد الاسلامي الغارات والقصف الصاروخي المكثف قبل دقائق من بدء سريان وقف اطلاق النار.

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات مكثفة على اهداف في انحاء متفرقة من قطاع غزة بحسب شهود، فيما أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن طائرة مسيرة بدون طيار هاجمت الليلة راجمة صواريخ تابعة لحركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة.

كما أغار في وقت سابق على موقع لإطلاق قذائف مضادة للدروع تابع للحركة والتي كان موجها نحو إسرائيل.

وقالت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي إنها قصفت عسقلان وسديروت ونتيفوت وكيسوفيم وموقع رعيم العسكري بعدد من الرشقات الصاروخية، ضمن عملية "وحدة الساحات".

من جهتها، أشارت وسائل إعلام عبرية إلى ان الصواريخ استهدفت نير عوز، نيريم، ماجن، كفر ميمون والتوشيا، ناحال عوز، وطرق.

واضافت ان الجيش طلب من سكان النقب البقاء داخل المناطق المحصنة من الآن وحتى إشعار آخر.

وعلى مدار الثلاثة أيام الماضية، شن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها الجمعة، ضد حركة "الجهاد الإسلامي".

في المقابل، أطلقت سرايا القدس رشقات صاروخية، وقذائف هاون باتجاه المواقع الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وتسببت العملية الإسرائيلية باستشهاد 44 فلسطينيا، بحسب بيان لوزارة الصحة في قطاع غزة.