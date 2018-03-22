مدينة حرستا شرقي العاصمة السورية دمشق

انطلقت في مدينة حرستا شرقي العاصمة السورية دمشق، عملية إخراج نحو 1500 مسلح وستة آلاف من أفراد عوائلهم غير الراغبين في تسوية أوضاعهم، إلى محافظة إدلب شمال سوري.

وأكدت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن قافلة من سيارات الهلال الأحمر العربي السوري والحافلات دخلت دوار الثانوية في حرستا، تمهيدا لإخراج المسلحين وعوائلهم من المدينة، مضيفة أن خروج المسلحين سيجري على دفعتين.

وسبق أن ذكرت خلية "الإعلام الحربي المركزي" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني أن عملية نقل المسلحين ستجري برعاية من الهلال الأحمر السوري، حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجهات المعنية والمسلحين في المنطقة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في المعارضة السورية تأكيدها أن الاتفاق أبرم بين مسلحين من جماعة "أحرار الشام" التي تسيطر على حرستا والقوات الحكومية، بوساطة روسية، على خروج مجموعة من المسلحين إلى إدلب وإلقاء أسلحتهم الثقيلة، مقابل الحصول على ممر آمن إلى مناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين، وذلك مع العفو عن الذين يرغبون في البقاء وتسوية أوضاعهم.

وقال مسؤول مطلع على المحادثات التي جرت لعدة أيام للوكالة، إنه "تم الانتهاء من الاتفاق وقد يدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد إعلان وقف إطلاق النار".