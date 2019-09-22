بدوي: الجزائر ستتخلى نهائيا عن التمويل غير التقليدي

أعلن رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي أمس السبت أن بلاده ستتخلى نهائيا عن التمويل غير التقليدي حفاظا على المالية العامة للدولة وحقوق الأجيال المقبلة.

وكانت الحكومة الجزائرية السابقة برئاسة أحمد اويحيى قد عمدت إلى تدابير لتوفير التمويل منها ما يعرف بـ"التمويل غير التقليدي"، وذلك من خلال طباعة المزيد من النقود لتجنب اللجوء إلى الديون الخارجية.

وقال بدوي في كلمة القاها في افتتاح ندوة وطنية، ونقلتها وسائل إعلام محلية: "تقرر التخلي النهائي عن التمويل غير التقليدي"، مشددا على أن القرار جاء للمحافظة على المالية العامة للدولة ومؤسساتها وحقوق الأجيال القادمة.