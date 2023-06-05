بركان مايون على وشك الانفجار وسلطات الفلبين تحذر من كارثة

حذرت السلطات الفلبينية من "الاضطرابات المتزايدة" التي يشهدها بركان "مايون" جنوب مانيلا ورفعت اليوم الاثنين، مستوى التحذير الى المستوى الثاني

ودعت السلطات في تحذير رسمي المواطنين بالبقاء خارج منطقة الخطر التي يبلغ نصف قطرها ستة كيلومترات، في الوقت الذي رفع معهد علم البراكين درجة التحذير من بركان "مايون" إلى المستوى الثاني، على مقياس من خمس مستويات، واوضح ان الاضطرابات الحالية قد تؤدي إلى انفجارات من البخار "أو حتى تسبق ثوران بركاني خطير"

واشار المعهد الى ملاحظة زيادة في سقوط الصخور من قبة الحمم البركانية في فوهة البركان منذ أواخر أبريل الماضي.

ويعتبر بركان مايون أعلى نقطة في مقاطعة ألباي بالفيليبين، ويبلغ ارتفاعه 2462 متر فوق ساحل خليج ألباي، ويبعد عن الساحل بنحو 10 كيلومترات وهو منطقة سياحية بسبب شكلة المخروطي

وشهد بركان مايون، انفجارات مدفوعة بالبخار في عام 2019، وتم رفع درجة التحذير من البركان إلى ثاني أعلى مستوى في عام 2018، مما فرض عمليات إجلاء وإلغاء رحلات جوية.

كما ثار بركان مايون 50 مرة خلال الـ 400 سنة السابقة، وفق موقع ويكيبيديا لذا يعتبر أشد براكين الفيليبين نشاطا. وقد تركزت نشاطاته في الـ 300 عام الأخيرة على حافته الجنوبية الشرقية، بحيث أصبحت تلك الحافة قاحلة بينما بقيته فتعلوها المروج الخضراء والأشجار.