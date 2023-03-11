بركان ميرابي في إندونيسيا يغطي قرى بأكملها بالرماد

البوابه - ثار السبت في اندونيسيا أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم قاذفا من فوهته الدخان والرماد الذي غطى قرى قريبة بأكملها في ظل عدم الإبلاغ من هيئة إدارة الكوارث الإندونيسية عن وقوع إصابات على الفور.

وأظهرت تسجيلات مصورة منازلا وطرقا مغطاة بالرماد في قرية قريبة من بركان جبل ميرابي فيما قدر مرصد بركان أن سحابة الرماد صعدت حتى 3 آلاف متر فوق القمة حيث قامت السلطات بمنع الدخول إلى مناطق محيطة بفوهة البركان حتى مسافة 7 كيلومترات بعد الانفجار الذي وقع بعد الظهر بالتوقيت المحلي للبلاد.

وقدم الناطق باسم إدارة الكوارث عبد المهري النصح بوقف كل النشاطات في منطقة الخطر المحتمل، توخيا للأخطار المحتملة لانفجار جبل ميرابي، داعيا سكان المنطقة إلى اليقظة للأخطار المحتملة لتشكل سيول طينية بركانية، خصوصا إذا ما هطلت الأمطار قرب البركان.

اندونيسيا سجل براكين حافل

يوجد في إندونيسيا نحو 130 بركانا نشطا وهي أرخبيل يضم أكثر من 17 ألف جزيرة ويقع على "حلقة النار".

وقد تسبب الثوران الكبير الأخير للبركان القريب من مدينة يوغياكرتا في مصرع أزيد من 300 شخص في العام 2010 كما تسبب في إجلاء نحو 280 ألفا، حيث كان ذلك أعنف ثوران له منذ العام 1930 عندما أودى بحياة نحو 1300 شخصا، أما في العام 1994 فقد تسبب ثوران آخر في مقتل حوالي 60 شخصا حيث محيط الهادئ.



